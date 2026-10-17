Unacem plantea modificaciones en Cantera El Silencio 8, ubicada entre Cieneguilla, Pachacámac y Villa María del Triunfo. (Foto: Unacem)
Unacem plantea modificaciones en Cantera El Silencio 8, ubicada entre Cieneguilla, Pachacámac y Villa María del Triunfo. (Foto: Unacem)
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Redacción Gestión
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Las inversiones de Unacem continúan en marcha este año. En setiembre último se conoció el interés de la compañía por destinar S/ 2.1 millones al desarrollo de obras civiles y electromecánicas para garantizar el suministro eléctrico en media tensión de 22.9 kV a la futura planta de cal que impulsa junto con la mexicana Calidra, a través de Calcem, en Condorcocha (Junín). Ahora, la atención de la cementera se traslada a Lima, donde plantea nuevas modificaciones en Cantera El Silencio 8, una concesión minera de caliza vinculada al abastecimiento de su planta industrial Atocongo. ¿Qué planes se ha trazado?

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