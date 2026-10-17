En concreto, Unacem Perú presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para modificar dos componentes de Cantera El Silencio 8, ubicada en los distritos limeños de Cieneguilla, Pachacámac y Villa María del Triunfo.

La propuesta, en concreto, plantea ajustes en el sistema de transporte de caliza desde Manchay hasta la planta industrial Atocongo, así como una modificación en el diseño de la zona de almacenamiento del mineral

La compañía propone modificar el trazado de la faja transportadora para facilitar su construcción y permitir la descarga directa en Atocongo, bajo las condiciones ambientales previstas. Foto: Andina

Las dos acciones que contempla Unacem para la concesión de caliza

Uno de los cambios planteados por Unacem apunta a modificar el trazado de la Faja Ecológica Transportadora, que forma parte del sistema de transporte de caliza aprobado en 2022. La compañía identificó, durante la ingeniería de detalle y los estudios complementarios, interferencias que podrían generar dificultades o demoras durante la construcción de esta infraestructura.

Ante ello, el ITS propone modificar el recorrido en diversos tramos para facilitar su ejecución. El ajuste también permitirá descargar directamente la caliza en las fajas transportadoras de la planta industrial Atocongo, siempre que estas estén contempladas en un instrumento de gestión ambiental vigente.

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Como parte de este cambio, la empresa dejará sin efecto la habilitación de la Cancha de Almacenamiento Auxiliar de Caliza prevista en la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de 2022. De acuerdo con el expediente, hasta la fecha de elaboración del documento todavía no se había efectuado el envío de caliza procedente de la cantera.

El segundo componente comprende una modificación del diseño de la Zona de Almacenamiento de Caliza. La propuesta incorpora una cavidad en forma de trapecio invertido por debajo del terreno natural, con la que se busca aprovechar mejor el espacio disponible.

Con esta configuración, la capacidad de almacenamiento pasará de 51,000 a 60,745 toneladas, un incremento de 9,745 toneladas, equivalente a aproximadamente 19.1%. Al mismo tiempo, el diseño permitirá reducir el área de ocupación superficial del componente.

Esta modificación, explica el ITS, responde a un proceso de optimización desarrollado durante la ingeniería de detalle y mantendrá la funcionalidad prevista en el instrumento ambiental aprobado en 2022.

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Los cambios buscan optimizar el transporte y almacenamiento de caliza destinada a la planta industrial, sin aumentar la explotación del mineral, según el expediente. Foto: Unacem

¿Qué pasará con la inversión y la vida útil?

El ITS consigna un costo integral de inversión de US$ 78.9 millones, equivalente a S/ 271.2 millones, monto que corresponde al aprobado en la MEIA de 2022 .

La empresa sostiene que las modificaciones no implican variaciones significativas en los costos ni en los requerimientos de recursos y aspectos ambientales evaluados previamente. En cuanto a la vida útil, el documento mantiene un horizonte de 30 años para el sistema de transporte y la zona de almacenamiento de caliza, asociados operativamente al traslado del material desde Manchay (Pachacámac) hasta Atocongo .

Unacem también precisa que las modificaciones propuestas no buscan incrementar la explotación de caliza. Asimismo, el expediente señala que actualmente no se realizan actividades extractivas en Cantera El Silencio 8 y que los cambios planteados no alteran la vida útil previamente evaluada para las actividades de transporte ni para las de extracción.