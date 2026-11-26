El gigantesco fabricante de chips ha sostenido una gran parte del ecosistema más amplio de la inteligencia artificial (IA) mediante préstamos y participaciones accionarias en los clientes que compran sus productos, lo que se conoce como “financiamiento circular”. Esto crea un mercado, pero también capas de fragilidad interconectadas que pueden tener repercusiones más amplias si las cosas salen mal; también puede dificultar la diferenciación entre la demanda real y la especulativa. Esto es lo que generó la pregunta llena de preocupación.

El informe de ganancias de Nvidia de la semana pasada fue más sólido de lo que cabría esperar, dada la agitación que atraviesa la compañía. Aun así, existe una legítima preocupación sobre si una disminución en los pedidos de chips durante los próximos meses podría significar menos financiamiento para los proveedores y, por lo tanto, un colapso en el ecosistema más amplio de la IA. Esto se debe, en parte, a que el tamaño de este “gran circo del financiamiento circular de la IA” — como lo describió un reciente informe de MacroStrategy — no tiene precedentes.

Nvidia aumentó su financiamiento a proveedores en un impresionante 1,600% en los últimos tres años, alcanzando un total de poco menos de US$ 700,000 millones. A modo de comparación, Cisco — una empresa que les otorgó préstamos a compañías puntocom para que compraran enrutadores, conmutadores y otro hardware con el fin de construir redes antes del colapso de la burbuja de las puntocom — tenía una exposición a deuda financiada por arrendamiento de US$ 1,300 millones en marzo de 2001.

Cisco (Foto: Reuters)

Al igual que en la actual burbuja de la IA, muchas de esas compañías puntocom estaban comprando más equipo del que necesitaban de inmediato, acumulando existencias a medida que el mercado crecía tan rápidamente. Cuando el auge se convirtió en una caída, las compañías no pudieron pagarle la deuda a Cisco, la cual, a su vez, tuvo que reducir los préstamos, creando un bucle de retroalimentación que, al final, condujo a una fuerte disminución de los pedidos para el 2001. Esto también contribuyó a que el mercado en general entrara en una recesión de ganancias.

La preocupación ahora es que, aunque Nvidia, al igual que Cisco, estaba otorgándoles préstamos directamente a sus clientes, también estaba adquiriendo participaciones accionarias en los negocios de esos clientes y comprometiéndose a comprar servicios en la nube de los clientes. ¿Qué pasará con ese financiamiento cuando desaparezcan las ventas a China y la compañía se encuentre bajo un increíble escrutinio político? ¿Todo esto provocará que estalle la burbuja de financiamiento fuera de balance, arrastrando consigo al mercado de la IA (del cual depende, directa o indirectamente, aproximadamente la mitad del valor del S&P 500)? Y si eso ocurre, ¿qué impacto más amplio podría tener en la economía real?

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Para responder esa pregunta, resulta útil repasar la historia del financiamiento de proveedores. Apoyar la demanda de los clientes ha sido, desde hace mucho tiempo, una forma en que las compañías en el centro de un auge — particularmente un auge de infraestructura nuevo y transformador — crean un mercado para sus productos. Las preguntas para los inversionistas son: qué parte de la demanda es real y qué parte es especulativa; hasta qué punto la especulación se extiende al sistema bancario; y qué parte de la inversión de los proveedores a la larga se convierte en capacidad productiva y con qué rapidez.

Pensemos en el auge ferroviario del siglo XIX, durante el cual los propietarios de las vías férreas les otorgaban crédito a los agricultores para que compraran tierras, bajo la premisa de que sus cosechas tendrían que transportarse por esas nuevas líneas, lo que generaría más demanda para los propios ferrocarriles. Algunos de esos esquemas dieron lugar a que los agricultores estuvieran sobreapalancados y tuvieran que abandonar sus tierras cuando se producían malas cosechas.

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Pero las investigaciones muestran que, a pesar de los auges y caídas aislados provocados por el financiamiento de los proveedores, si los ferrocarriles no hubieran existido en 1890, el valor de las tierras agrícolas en EEUU habría sido más de un 60% menor. Los agricultores en última instancia se beneficiaron del desarrollo de los ferrocarriles, al igual que la economía, pero el proceso tomó décadas, no trimestres ni años.

El financiamiento de proveedores tiende a amplificar los ciclos de auge y caída, pero rara vez provoca crisis financieras totales. El pánico ferroviario de 1873, por ejemplo, se debió a una crisis de bonos y del sistema bancario, no a los préstamos de las ferroviarias concedidos a los agricultores. Del mismo modo, los préstamos de GE Capital — la unidad financiera de General Electric — a clientes industriales en el período previo a la crisis de 2008, o el financiamiento de los concesionarios de General Motors por parte de GMAC durante ese mismo período, no contribuyeron a mitigar el pánico financiero de la época, pero tampoco lo provocaron de manera fundamental. Lo que lo provocó fue la exposición de los bancos al colapso de las hipotecas.

Entonces, ¿qué lecciones debemos extraer de todo esto sobre Nvidia y sus posibles repercusiones? En primer lugar, es probable que aún no hayamos visto el final de las consecuencias en el mercado. Dada la magnitud del financiamiento que la compañía estaba realizando, es probable que muchas de las empresas más pequeñas en su órbita se vean afectadas si se produce una significativa contracción en los préstamos.

Si el ecosistema en general se tambalea, eso podría ralentizar la expansión de los centros de datos (al igual que podría hacerlo la política), lo cual tendría un efecto más amplio en la economía real. También podría ser que algunos fondos de cobertura y firmas de capital privado que respaldan la IA también se vean afectados. Pero es más difícil imaginar que las instituciones financieras más grandes lleguen a caer, dado que han sido más reacias al riesgo desde 2008.

También es posible imaginar que, aunque ninguna de las compañías en cuestión exista dentro de 10 o 20 años, el ecosistema de la IA seguirá existiendo... y seremos más ricos gracias a ello. Los inversionistas nerviosos deberían recordar esto mientras enfrentan la volatilidad de los próximos trimestres (o años).

Escrito por Rana Foroohar