El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, y el director del FBI, Kash Patel, informaron este martes de que las autoridades han emprendido acciones en más de 400 casos contra más de 800 personas y han inmovilizado cerca de US$ 17,000 millones en fondos ilícitos desde el lanzamiento, el pasado 6 de marzo, de una ofensiva contra las estafas y los fraudes por internet.

“A través de la ‘Operación Apagón’, hemos incautado cerca de US$ 17,000 millones en fondos ilícitos, confiscado más de 14,000 dispositivos digitales, advertido directamente a más de 11,000 estadounidenses sobre intentos de estafa y evitado pérdidas potenciales para las víctimas por un valor superior a los US$ 690 millones”, detalló Patel en una rueda de prensa.

Según un informe de Gallup y la organización Stop Scams Alliance, el 10% de los adultos en Estados Unidos sufrió una estafa el año pasado, ya fuera directamente o a través de otro miembro de su hogar.

El estudio estima que los estadounidenses perdieron unos US$ 68,000 millones por estos delitos en 2025.

“Estas incluyen fraudes relacionados con inversiones en criptomonedas, extorsión sexual con fines económicos, suplantación de autoridades gubernamentales y otras modalidades delictivas que, en conjunto, han costado a los estadounidenses miles de millones de dólares; muchas familias han llegado a perder los ahorros de toda su vida”, señaló un comunicado del Departamento de Justicia.

La ofensiva comenzó el 6 de marzo, tras la firma de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, y ha contado con la participación de fiscales federales adjuntos y abogados de la División Penal del Departamento de Justicia en 85 distritos federales del país.

En uno de los casos denunciados este mes, miembros actuales y antiguos de pandillas carcelarias en Georgia utilizaron teléfonos móviles de contrabando para engañar a sus víctimas, haciéndoles creer que habían incumplido su deber como jurados y que serían arrestadas si no pagaban una “multa”.

En el mes previo al anuncio, la División Penal presentó cargos contra más de 30 personas acusadas de participar en estafas.