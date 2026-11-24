Esta tarde, líderes empresariales, autoridades y especialistas nacionales e internacionales se dieron cita en la Ciudadela de Salud Infantil Vidawasi, en Urubamba, Cusco, para dar inicio a la edición 64 de la CADE Ejecutivos 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial, bajo el lema «Unidos para Avanzar».

Durante tres días se debatirán en la ciudad inca los principales desafíos del país, a la vez que se plantearán propuestas en torno al crecimiento, la inversión, la descentralización, la competitividad y la inteligencia artificial.

El eje de esta edición es cómo promover las inversiones y crecer desde las regiones. Durante las palabras de inauguración, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial comentó que una visión país sin compromiso es una ilusión, “compromiso sin acción es una promesa; y una acción sin resultados es una oportunidad perdida”.

“¿Cómo es posible que en un país con tanta riqueza y oportunidades todavía no hayamos sido capaces de ofrecer una vida digna a todos los ciudadanos?”, cuestionó.

A su turno, Rolando Arellano Cueva, presidente de CADE Ejecutivos 2026, puso énfasis en las condiciones económicas que, a su juicio, permiten mirar con optimismo el futuro del país, aunque reconoció que persisten problemas que deben ser atendidos.

Arellano también resaltó el potencial del país frente a los cambios tecnológicos y la inteligencia artificial. Si bien reconoció que esta tecnología representa una amenaza para determinados empleos, sostuvo que existen actividades productivas peruanas que mantienen oportunidades de crecimiento.

También reflexionó que durante años la inversión y el desarrollo se concentraron en aquellos lugares donde resultaba más sencillo producir y desarrollar negocios, mientras otras ciudades y sectores quedaron rezagados. En ese contexto, consideró que el crecimiento de los ingresos regionales abre una oportunidad para cambiar esa dinámica.

Aunque un corte de luz de alrededor de una hora, que afectó incluso el sistema de respaldo, la jornada continuó y se dio inicio a la primera exposición: Globalización, el mundo se está reordenando. ¿Qué lugar le toca a América Latina en ese nuevo escenario y qué oportunidades abre para las empresas peruanas? a cargo de Núria Vilanova (España), Presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

“Me gusta decir que Iberoamérica es la respuesta que el mundo necesita. Tenemos todo, todo aquello por lo que se hacen guerras, todo aquello por lo que se hacen alianzas, todo aquello por lo que se invierte. En América tenemos las reservas mineras más importantes del mundo: el litio, el cobre, el petróleo”, comentó.

En esa línea, comentó que en los últimos años, la inversión extranjera hacia América Latina ha pasado de un 8% a un 12%. “Llevábamos mucho tiempo sin que a Estados Unidos le importara lo que ocurría en la región. Y ahora le importa; le importa lo que pasa en la política, en seguridad, y de repente tienen fondos, grandes fondos de inversión que empiezan a invertir y a invertir aquí”.

“Pero no solo es Estados Unidos. España lleva años apostando por América Latina; (...) En Perú, España tiene más inversión que Estados Unidos”.

Finalmente dijo que la principal agenda de las empresas es la transformación. “Hoy en día hay que ser relevantes. Las marcas muy conocidas, si no tienen ranking de modernidad, capacidad para hacer cosas nuevas, no nos sirven”.

Siguió Alvaro Monge, gerente general en Macroconsult, con la exposición “Cómo está nuestra economía hoy, qué se espera de mañana: Visión integral de la economía peruana al 2026″.

Nota en desarrollo

CADE EJECUTIVOS 2026. Foto GEC