Con el inicio de la edición 64 de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2026, que ya agotó sus entradas, el sector turismo se perfila como uno de los principales beneficiados por el desarrollo del evento. Se prevé la llegada de cerca de 1,000 cadeístas al Valle Sagrado, quienes no solo participarán en las ponencias, espacios de networking y reuniones de negocios, sino que también dinamizarán la economía local a través de sus gastos en hoteles, restaurantes, transporte, artesanías y servicios de guías turísticos, entre otras actividades que forman parte de la cadena turística. ¿Cuánto dinero gastará cada participante y qué impacto dejará en el Valle Sagrado?
José Santoyo Vargas, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, comentó a Gestión que el CADE 2026 generaría un movimiento económico impulsado por la demanda de servicios turísticos y comerciales. “Nosotros hemos estimado más o menos en unos S/ 5 millones el movimiento que va a generar el CADE en la región, a partir de la asistencia de los cadeístas y los equipos de soporte de la organización”, señaló.
Este monto considera, expresó, el consumo en hospedaje, restaurantes y transporte, así como la contratación de servicios de guiado, paquetes turísticos y actividades vinculadas con la artesanía.
Este tipo de eventos, adicionalmente, contribuye a elevar la demanda de alojamiento en una zona donde la ocupabilidad media anual suele ser baja. “Con el CADE se puede llegar por lo menos a un 45% o 48% de ocupabilidad media en el Valle Sagrado”, indicó.
A ello se suma el gasto que realizarían los asistentes durante su estadía: según estimaciones de la Cámara de Comercio de Cusco, cada participante desembolsaría alrededor de S/ 1,200 diarios en hospedaje, alimentación y traslados. Asimismo, al culminar el evento el jueves, los asistentes tendrán el viernes y sábado disponibles para realizar actividades turísticas en el Valle Sagrado, lo que podría extender la demanda de servicios en la zona.
Sin embargo, la proyección económica es mayor desde la perspectiva de los operadores turísticos.
Vanessa Villagrán, country manager de Condor Travel, partner logístico oficial de CADE Ejecutivos, estimó que el encuentro empresarial generaría un movimiento económico relacionado al turismo cercano a los S/ 40 millones durante cinco días, considerando el gasto en distintos servicios vinculados con la llegada y estadía de los participantes.
“Esta estimación comprende el gasto a lo largo de la cadena de servicios, desde el transporte hacia el aeropuerto de Lima y los vuelos hasta el alojamiento y las actividades turísticas en Cusco”, argumentó.
En cuanto al desembolso de los asistentes, Villagrán calculó que cada participante gastaría entre S/ 3,000 y S/ 3,200 durante su estadía. Esta proyección considera los distintos consumos que realizan los visitantes durante su viaje, más allá de su participación en las actividades del CADE.
En cuanto a la ocupación hotelera, la ejecutiva proyectó que esta alcanza niveles cercanos al 100% en el Valle Sagrado. Condor Travel trabaja con alrededor de 18 establecimientos de distintas categorías, entre hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas, cuyas habitaciones ya se encuentran comprometidas.
“Están todos full porque son más o menos 1,000 participantes que van a ir. Esta ocupación también responde a las reservas de turistas que ya tenían previsto viajar a Cusco durante noviembre, por lo que la demanda del CADE se suma a la actividad turística habitual”, anotó.
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¿Qué negocios captarán la demanda?
El movimiento generado por CADE también se extendería a otros servicios turísticos, como el transporte local. Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco señaló que el traslado de cerca de 1,000 participantes desde el aeropuerto de Cusco hacia el Valle Sagrado impulsará la demanda de este servicio durante los días del encuentro.
A esta demanda se sumaría la de pequeños negocios de la zona, como establecimientos de artesanía, restaurantes y bodegas. En particular, la country manager de Condor Travel destacó que el movimiento también puede generar oportunidades de trabajo adicional para la población local. “El impacto alcanza a todos, desde los negocios más pequeños hasta los más grandes”, relató.
Villagrán añadió que la realización de encuentros empresariales fuera de Lima representa una oportunidad para descentralizar la actividad económica y posicionar a Cusco como sede de eventos corporativos de mayor escala.
Valle Sagrado con desafíos de conectividad e infraestructura
Carlos González Pilares, presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco (Cartuc), opinó que, si bien la llegada de los empresarios dinamizará los negocios locales, el principal aporte del encuentro empresarial debería ser impulsar compromisos de inversión para la región.
“Más allá del tema económico, lo más importante es que (CADE) sirva como un espacio de reflexión para las inversiones que se requieren, sobre todo en temas de conectividad aérea y terrestre”, subrayó.
En cuanto al impacto directo en los negocios turísticos, González Pilares coincidió en que la llegada de los participantes también favorecerá a otros eslabones de la cadena de valor. “Va a ser una oportunidad para que puedan contratar servicios turísticos, de alojamiento y comprar artesanía. La cadena de valor también incluye a los taxistas y a los proveedores agropecuarios”, sostuvo.
Sin embargo, advirtió que este movimiento económico debe ir acompañado de mejoras en infraestructura y conectividad para consolidar la recuperación turística. Al respecto, recordó que la región todavía tiene pendiente recuperar el 40% de la conectividad aérea que tenía antes de la pandemia.
A ello se suma la situación de las carreteras que conectan Cusco con el Valle Sagrado. “Los invitados al CADE van a poder ver el estado calamitoso de las carreteras de conexión que tenemos entre Cusco y el Valle Sagrado”, señaló.
El representante de Cartuc también puso énfasis en la necesidad de mejorar la conectividad aérea desde y hacia Cusco. En ese contexto, destacó el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero como una infraestructura necesaria para facilitar conexiones con otros destinos internacionales, entre ellos Colombia, Chile, Argentina y Ecuador.
Asimismo, planteó la importancia de fortalecer los vuelos entre regiones, al señalar que más del 80% de los vuelos nacionales deben pasar por Lima. “Una mayor conectividad intrarregional permitiría facilitar los desplazamientos tanto por motivos comerciales como turísticos”, puntualizó.
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Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.