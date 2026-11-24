La reciente caída del precio del cobre recuerda los riesgos de depender de cotizaciones internacionales excepcionalmente altas. Como informó Gestión el jueves 19 de noviembre, el metal había retrocedido desde su máximo de US$6.70 por libra, alcanzado en julio, hasta US$5.68. La corrección respondió, entre otros factores, a las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA). El nerviosismo también alcanzó a la Bolsa de Valores de Lima, que, según informó este Diario el lunes 23, acumulaba una caída de 21% desde su máximo del 9 de octubre.

Pese a la volatilidad reciente, las perspectivas del cobre a mediano plazo siguen siendo favorables. La electrificación, la expansión de las redes eléctricas y las inversiones en centros de datos sostienen las expectativas de una demanda creciente. A ello se suman las dificultades para incrementar rápidamente la oferta mundial. Sin embargo, las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en IA y las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos recuerdan que el escenario alcista no está exento de riesgos.

Para el Perú, estas perspectivas representan una oportunidad que no debería desaprovecharse. El país dispone de importantes reservas de cobre, pero su aprovechamiento depende de inversiones que requieren años de estudios, permisos y construcción. Postergar proyectos viables significa renunciar a producción futura y a los beneficios económicos que esta podría generar. Una demanda internacional sostenida ofrece condiciones favorables para avanzar, aunque nadie puede garantizar cuánto durarán los precios elevados.

La dimensión fiscal es especialmente relevante. Una mayor producción minera puede ampliar la recaudación por impuesto a la renta y regalías, además de generar recursos para los gobiernos regionales y locales mediante el canon. Los precios elevados favorecen la recaudación, pero también pueden generar ingresos extraordinarios que desaparecen cuando cambia el mercado. Una base productiva más amplia permitiría aprovechar mejor los ciclos favorables y reducir la dependencia de las cotizaciones, aunque no eliminaría sus efectos.

Por ello, el Gobierno debe priorizar el avance de proyectos viables, resolver oportunamente los procedimientos administrativos y mantener reglas predecibles para la inversión.

El país no puede decidir cuánto valdrá el cobre dentro de cinco o diez años. Sí puede adoptar hoy las decisiones necesarias para producir más y generar ingresos fiscales sostenibles, incluso cuando los precios dejen de ser tan favorables.