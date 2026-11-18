Mariana Becerra, directora Comercial y Marketing del Jockey Plaza, recordó que el outlet ha merecido una inversión de S/ 50 millones y actualmente su ocupación se encuentra a un 95%, con marcas en diversas categorías como moda, deportes, accesorios, hogar, gastronomía y demás. Algunas de estas son Rosen, Crocs, Marathon, Crepier, Kitchen Center, Gap, New Balance, Columbia, Vans, Guess, Tommy Hilfiger, Adidas, Calvin Klein, Hugo Boss, The North Face, Asics, Diesel, Converse, Levi’s, Bimba & Lola, Tous, Renzo Costa y Samsonite, entre otras.

“La oferta es muy variada en diferentes categorías, sumado a que los outlets funcionan muy bien con segmentos como deporte, decoración u hogar, cuya oferta no es muy grande en esta parte de Lima. Hemos apostado por muchos m2 para esta categoría con Casa 100, Rosen, Kulhaus, entre otros”, detalló.

La ejecutiva estimó que las marcas, a la fecha, realizaron una inversión de S/ 30 millones en la implementación de sus respectivos espacios, los cuales aluden a tiendas que rondan entre los 100 y 300 m2. “Solo tenemos dos espacios pendientes de ocupación”, añadió.

Expectativa de venta

Para esta etapa inicial del Jockey Premium Outlet, Becerra proyectó que la venta promedio de los locatarios por m2 estará entre US$ 400 y US$ 500, sujeto al impulso de algunas categorías sobre otras.

“Es un monto aún conservador, considerando que somos una industria multicategoría. De hecho, el ticket promedio de venta que estimamos se encuentra en S/ 400. Confiamos mucho en la receptividad que tenga moda y hogar y decoración”, incidió.

Venta promedio de los locatarios por m2 estará entre US$ 400 y US$ 500. (Foto: Hugo Pérez)

La ejecutiva indicó que si bien, de momento, son cautos en cuanto al público mensual a captar, las perspectivas son positivas en cuanto a flujo, de modo de que en aproximadamente dos años se pueda evaluar la ejecución de una segunda etapa.

“Este terreno tiene 40,000 m2, de los cuales solo hemos construido 8,500 m2. Todo lo demás es parking. Hay mucha posibilidad de crecer tanto en lo vertical como en lo horizontal. Evaluamos tener otro tipo de categorías, desde oficinas hasta incluso vivienda; además, de incrementar área comercial. Sin embargo, todo ello responderá a la venta y al consumo observado en este negocio”, explicó.

Becerra afirmó que el establecimiento actualmente cuenta con alrededor de 20 marcas en lista de espera, las cuales aguardan tener oportunidades en cuanto exista espacios libres .

Ingresos del outlet

En el primer año de funcionamiento del outlet, Jockey Plaza contempla ingresos por US$ 5 millones, lo que considera renta de locales, arriendo de parking y Mall Media, que se refiere a la publicidad que utiliza los espacios físicos y digitales del establecimiento.

“Por ahora, queremos que el outlet tenga vida propia, pues es una propuesta diferente a lo que tenemos en el centro comercial Jockey Plaza. La idea es que aun cuando se tratan de marcas premium de corte local e internacional, los precios que se manejan son accesibles y en promoción”, expresó.

Mariana Becerra, directora Comercial y Marketing del Jockey Plaza. (Foto: Hugo Pérez)

El dato

Jockey Premium Outlet cuenta con tres terrazas gastronómicas, donde se alojan en total seis operadores con diversas propuestas de comida.