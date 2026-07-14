El Jockey Plaza prepara una nueva ola de aperturas para la segunda mitad de 2026 con la incorporación de 16 marcas nacionales e internacionales, que reforzarán su oferta en categorías como moda, belleza, accesorios, deporte, gastronomía y entretenimiento. La estrategia apunta a ampliar el portafolio del centro comercial y responder a la creciente demanda de los consumidores.

Estas incorporaciones forman parte del plan de expansión comercial que el mall ejecutará durante lo que resta del año, en un contexto marcado por el crecimiento del consumo interno y la llegada de nuevas marcas al mercado peruano. Con ello, el Jockey Plaza busca diversificar su oferta y fortalecer la experiencia de compra de sus visitantes.

El centro comercial también reforzará la presencia de propuestas locales con el ingreso de Minna, Gigi Enner y Maison Niche. (Foto: Jockey Plaza)

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Nuevas marcas nacionales e internacionales ingresan al Jockey Plaza

Entre las primeras incorporaciones confirmadas figuran MIA Beauty, cadena especializada en productos de belleza del grupo Intercorp, y Blush Bar, enfocada en cosmética y cuidado personal. Ambas reforzarán una categoría que mantiene un desempeño favorable dentro del centro comercial.

La expansión también contempla la llegada de marcas internacionales de moda y lujo, como Golden Goose, firma italiana especializada en calzado y moda urbana de alta gama; Zadig & Voltaire, marca francesa de moda contemporánea; y Tom Ford, firma estadounidense con presencia en las categorías de moda y belleza, que ampliará la oferta dirigida al segmento premium.

En el segmento deportivo se sumarán Hoka, marca francesa especializada en calzado para running y alto rendimiento, y la peruana Rok. Además, el Jockey Plaza incorporará las marcas nacionales Minna, Gigi Enner y Maison Niche, fortaleciendo su portafolio con propuestas locales e internacionales.

El centro comercial prevé que la campaña de invierno y el Mundial 2026 favorezcan el consumo, especialmente en categorías como tecnología, gastronomía y entretenimiento. (Foto: Andina)

Estrategia de crecimiento del Jockey Plaza

En entrevista con Gestión, Juan José Calle, gerente general de Jockey Plaza, señaló que el centro comercial viene reconvirtiendo algunos espacios para incorporar nuevas marcas como parte de su estrategia de renovación comercial. Uno de los principales cambios fue la reducción del área de Crate & Barrel en el primer nivel de la nave central, lo que permitió liberar espacios para nuevas tiendas y categorías.

El ejecutivo indicó que el mall cuenta con una cartera de entre seis y siete marcas de lujo en proceso de incorporación. Entre las confirmadas figuran la italiana Golden Goose y Tom Ford, mientras que las demás permanecen en reserva debido a que las negociaciones continúan.

Asimismo, Calle señaló que el Jockey Plaza incorpora, en promedio, unas 60 marcas al año, entre módulos y locales, principalmente durante el segundo semestre. Agregó que este proceso responde a la constante renovación del mix comercial, donde algunas marcas salen o reconvierten sus espacios para dar paso a nuevos operadores.