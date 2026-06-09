Dreame Technology, fabricante global de aspiradoras robóticas y equipos de cuidado personal, formalizó su presencia física en el Perú con la apertura de una tienda en el centro comercial Jockey Plaza. El movimiento supone un giro en su modelo de distribución, que hasta ahora dependía exclusivamente del comercio electrónico.

El local operará de forma permanente e incluye una zona de pruebas donde los consumidores pueden evaluar los equipos en condiciones reales, una estrategia que la compañía usa para reducir la fricción en el proceso de compra de productos de ticket alto.

Asimismo, la tienda exhibe robots aspiradores, equipos húmedo/seco y herramientas de cuidado personal.

“Este punto de encuentro nos permite romper la barrera digital y ofrecer una experiencia directa y transparente”, señaló Gustavo Hernández Camacho, gerente de ventas para Latinoamérica de Dreame Technology, quien añadió que el espacio servirá también como vitrina para futuros lanzamientos en el mercado nacional.

“Llegar físicamente al Jockey Plaza es un paso crucial en nuestra estrategia de expansión en la región”, resaltó.

La apertura se da en un contexto en que varias marcas tecnológicas de origen asiático vienen apostando por canales físicos en Perú como paso previo a una expansión regional más amplia.

La propuesta de la compañía se fundamenta en la sincronización de los aparatos a través de la aplicación móvil Dreamehome.

Dreame lidera ventas globales de aspiradoras robot en el primer trimestre de 2026

El contexto global respalda la apuesta local. Dreame cerró el primer trimestre de 2026 como líder mundial en ventas e ingresos en el segmento de aspiradoras robot, según datos de la consultora IDC, con presencia en más de 120 países, más de 6,500 tiendas oficiales y 11 millones de unidades distribuidas. La compañía ocupa el primer lugar de participación de mercado en 30 países y supera el 50% de cuota en diez de ellos.

“Alcanzar el N°1 global tanto en ventas como en ingresos en el primer trimestre de 2026, según IDC, representa un hito significativo para Dreame Robot Vacuum. Seguiremos ampliando los límites de la robótica doméstica para crear experiencias de vida más inteligentes y significativas para usuarios de todo el mundo”, sostuvo Michael Meng, Presidente de Dreame Robot Vacuum.

Su expansión en la región comenzó en mayo de este año con el ingreso a Chile, desde donde proyecta consolidar un ecosistema de dispositivos interconectados —aspiradoras, aires acondicionados, lavadoras y freidoras de aire— gestionados desde su aplicación Dreamehome. Perú ha sido el siguiente paso de esa estrategia.