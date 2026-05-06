Sissai, la joyería peruana de lujo sostenible, mantiene un importante plan de crecimiento en Lima, siendo que recientemente ha anunciado la apertura de su cuarta tienda en una de las zonas top de la capital. La marca apunta a conectar la joyería peruana con el diseño contemporáneo.

Así, la firma ubica su cuarta posición del mercado en la Nave Central del centro comercial Jockey Plaza; ello, con diferentes piezas elaboradas a mano por maestros artesanos locales. Las materias primas son oro de 18k, plata de ley y piedras naturales seleccionadas.

“Elegimos el Jockey Plaza por ser un punto de encuentro emblemático que reúne a un público que valora el diseño, la calidad y las propuestas con historia. Esta apertura es un paso clave en nuestro crecimiento y nos permite acercarnos a más clientes que buscan piezas con identidad y propósito”, señaló Pamela Ceballos Del Solar, cofundadora de Sissai.

Actualmente, Sissai cuenta con tiendas en Miraflores, San Isidro y Surco.

Marca de lujo abrió su tienda en Jockey Plaza. (Foto: Sissai)

Situación del mercado de joyería

El año pasado los envíos de joyería cayeron 43.46% tras sumar un valor de US$ 106.6 millones , según datos de Aduanas revisados por la Asociación de Exportadores (ADEX). El retroceso se reflejó en una menor venta de casi todos los productos a excepción de los artículos de orfebrería de plata.

El deterioro en el desempeño ocurre no solo porque el gobierno de Estados Unidos -principal mercado de destino- aplique un arancel de 10% a las importaciones que llegan a su territorio, sino también por el alza en el precio internacional de los metales.

“Principalmente el impacto fue por los aranceles, pero en los últimos meses del 2025 -y hasta el momento- los metales han subido terriblemente. El 97% de la estructura de costo de joyería es solo la materia prima y el otro 3% es la mano de obra, incluido los gastos administrativos y la pequeña utilidad que podemos tener. Entonces, nuestro sector se ve seriamente afectado cuando la materia prima se mueve ”, comentó Rocio Mantilla, presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX.

De cara al 2026, las perspectivas continúan marcadas por la incertidumbre. Aunque el sector esperaba una recuperación gradual tras haberse adaptado al primer esquema de aranceles, la reciente modificación del sistema arancelario volvió a complicar el panorama.

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