Rosa Mantilla, presidente del comité de orfebrería y joyería del gremio, dijo que este 2024 los envíos de joyas obtendrían una cifra mucho mayor respecto al año pasado, pese al alto precio de los metales, que no han menguado la demanda. Con ello, se proyecta superar el récord histórico del 2018 (US$ 127 millones).

Asimismo, comentó que la compra de joyas de oro y plata no se ha menguado pese a la subida de precios, sino todo lo contrario. “Esto se debe a que ambos metales son considerados activos de refugio, porque su compra es vista como una inversión para protegerse del riesgo”, añadió.

“Tenemos muy buenas perspectivas en exportaciones y hay países nuevos, como Emiratos Árabes, que están demandando un mayor volumen de nuestros productos. Si a esas joyas les agregamos gemas, como el ópalo andino, vamos a tener productos muchos más exclusivos en nuestra oferta y podremos competir con mercados de afuera”, detalló durante el VII Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería.

En ese marco, Julio Pérez Alván, presidente de ADEX, indicó que el Perú representa el 23.7% de la producción de oro de América Latina y el 12.9% de la producción mundial de plata.

No obstante, de todo el oro que se produce, solo se transforma el 3.2%. Es decir, que “el 97% envía al exterior en bruto, para que otros países lo transformen en joyería y lo oferten a un precio mucho más elevado, cuando nosotros mismos podríamos hacerlo. Si esa cifra subiera tan solo en 5%, los montos generados por el sector cambiarían y se crearía mucho trabajo”, refirió.

Expectativas

Pérez Alván estimó para Gestión que a fin de año las exportaciones de joyas cerrarían en alrededor de US$ 250 millones, más del doble de lo registrado el año pasado. Cabe mencionar, que en el 2023 los envíos sumaron US$ 96.7 millones.

Por otro lado, refirió que la mayor parte del oro que se produce en nuestro país se usa para joyería y orfebrería. La incertidumbre actual empuja a las personas a comprar este producto en sus diferentes presentaciones (barras o ETF’s) para protegerse, añadió.

“La alta incertidumbre en el mundo ha generado que los precios del oro se eleven y que las personas opten por comprar este activo, sea en barras, ETF’s o incluso joyas a manera de refugio”, mencionó.

Datos

De acuerdo con datos de ADEX, solo en el primer semestre los envíos de joyas y productos orfebres alcanzan los US$ 89.3 millones. La participación más importante la tuvieron las joyas de oro, que alcanzaron despachos de US$ 84.3 millones.

Le siguieron los artículos de joyería de plata con US$ 2.6 millones y demás bisuterías (US$ 1.5 millones) así como la bisuterías de metales comunes (US$ 1.3 millones).

Estados Unidos fue el principal mercado al representar el 91.6 % del total, con pedidos por US$ 81.9.

Además, se exportó a México (US$ 2.8), España (US$ 1.6) y Chile (US$ 1 millón). Completaron el top ten Ecuador, Canadá, Argentina, Bolivia, Colombia y Panamá.

