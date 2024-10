Casi un año después, la medida tuvo el efecto esperado. De acuerdo con datos, que la Asociación de Exportadores (ADEX) brindó a Gestión, las exportaciones de joyas y productos orfebres alcanzaron entre enero y agosto los US$ 122 millones; un crecimiento de 96% respecto al mismo periodo del 2023 (US$ 62.3 millones).

Julio Pérez Alván, presidente del gremio, señaló que este crecimiento se debió principalmente a la entrada en vigencia de esta norma, ya que facilitó el suministro de metales preciosos para la fabricación de joyas y abarató los costos.

LEA TAMBIÉN: Exportaciones de joyas peruanas se despuntan y alcanzarían cifra récord a fin de año

No obstante, precisó que el incremento pasa por un tema de precios y no de volumen, ya que la cantidad de joyas exportadas es relativamente similar al año pasado.

“Los precios de los metales han subido de manera general, pero el que más se ha disparado es el oro. Estamos en niveles nunca antes vistos en la historia, de US$ 2,650 la onza, es un precio muy alto”, refirió.

En un contexto de altos precios, las personas están comprando joyas de oro por su valor de refugio. Están viendo a este metal como una inversión para cubrirse contra la inflación y crisis internacional.

“El consumo mundial del oro se decanta principalmente hacia la joyería y orfebrería, más del 53% de la producción se destina a estos rubros”, remarcó Pérez Alván.

Diversificación para darle valor agregado

Por otro lado, el presidente del gremio resaltó la necesidad de darle un valor agregado a las joyas que se exportan a través de la integración de gemas peruanas.

“Las gemas peruanas deben incorporarse en los productos finales. En producción se observa mucho el precio del oro, pero cuando se incorpora una gema, se pueden obtener precios muy superiores. Muchas toneladas de piedras de nuestro país se exportan en bruto, al igual que el oro y la plata”, explicó.

Julio Pérez Alván comentó que cuando uno va a las ferias del extranjero encuentra joyas con piedras talladas, algo que no hacen los fabricantes peruanos.

En ese marco, anunció la apertura del “Taller de lapidación de piedras preciosas”, organizado entre ADEX y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

“Esta iniciativa estuvo estancada por cuatro años debido a temas burocráticos. Recién este año empezará a funcionar y esto dará un impulso grande a la industria joyera. Incluir las piedras preciosas en el diseño y la venta de joyas va a ser un éxito”, manifestó.

LEA TAMBIÉN: La relación de 70 a 1 que despierta ilusión en inversionistas de la plata

Cifra récord este 2024

Pérez Alván estimó a Gestión que a fin de año las exportaciones de joyas cerrarían en alrededor de US$ 250 millones, más del doble de lo registrado el año pasado. Cabe mencionar, que en el 2023 los envíos sumaron US$ 96.7 millones.

Además, mencionó que Estados Unidos sigue siendo el principal destino de los productos peruanos, al contemplar más del 90% del total de envíos al exterior. Sin embargo, han habido otros mercados que están empezando a ganar protagonismo.

“La Unión Europea es un mercado interesante, así como, Canadá, Chile y Colombia. Sin embargo, es necesario un relanzamiento de la joyería peruana”, recalcó.

Expectativas empresariales

Emma Mansilla Rojas, gerenta de venta de Grupo UH, dijo que sus ventas están un 90% por encima del periodo prepandemia. Sus exportaciones también han crecido, de la mano con su marca Urin Huanca, la cual consiste en joyas trabajadas a base de plata y piedras preciosas.

“Con la marca Urin Huanca exportamos principalmente a Estados Unidos. Recientemente hemos entrado al mercado chino y a Hong Kong, dos importantes nicho. Además, estamos ingresando a Alemania”, contó.

Asimismo, Mansilla Rojas comentó que la empresa está cerrando una negociación con una firma grande de Estados Unidos.

Por otro lado, manifestó que el Perú es uno de los mayores productores mundiales de plata, lo cual sumado a la diversidad de piedras que tiene, representan una gran ventaja frente a otros países.

A su turno, Clemente Guevara, gerente general de New Fashion, refirió que si bien el precio del oro ha subido enormemente y, según las expectativas, va a seguir esa tendencia, la demanda de joyas no se ha visto afectada-

“Hay una demanda grande de mercados de Estados Unidos, Asia y Europa. En Asia hay grandes fabricantes que exportan hasta US$ 4,000 millones. Frente a ello, Perú sigue siendo un país pequeño en esta industria, no obstante, posee una gran ventaja: que no tiene aranceles para entrar a Estados Unidos”, detalló.

En ese marco, Guevara dijo que actualmente están atendiendo a países como Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Colombia; los cuales sostienen una demanda frecuente.

SOBRE EL AUTOR Paolo Rojas Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con cinco años de experiencia en prensa escrita y digital. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.