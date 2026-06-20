Acurio Restaurantes apuesta por los formatos de conveniencia para impulsar la expansión de Tanta. La compañía puso en marcha un plan de crecimiento de Tanta To Go, un concepto orientado al consumo rápido y para llevar con el que busca adaptarse a los nuevos hábitos de los consumidores y ampliar el alcance de la marca. ¿Dónde está ubicado el primer Tanta To Go de la zona urbana de Lima?

T anta, una de las marcas gastronómicas del portafolio de Acurio Restaurantes, inauguró su primer local Tanta To Go en el centro comercial Jockey Plaza. La apertura marca el inicio de una nueva etapa para la cadena, que apuesta por formatos de conveniencia para acercar su propuesta a más consumidores y fortalecer su presencia en Lima.

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El nuevo formato surge en respuesta a una tendencia que viene transformando la industria gastronómica. Cada vez más consumidores priorizan opciones que combinen rapidez, practicidad y calidad, sin dejar de lado el sabor ni una experiencia diferenciada.

En esa línea, Tanta To Go adapta la esencia de la marca a estas nuevas dinámicas, con alternativas pensadas para distintos momentos del día, desde desayunos y almuerzos hasta cafés, snacks y postres para llevar.

“Tanta To Go es una muestra de cómo seguimos evolucionando para responder a las nuevas dinámicas de consumo, sin perder aquello que nos hace únicos . Vemos en este formato una gran oportunidad para acelerar nuestro crecimiento, acercar la marca a nuevas audiencias y continuar construyendo experiencias memorables en cada punto de contacto con nuestros clientes ”, señaló Nani Garués, CEO de Acurio Restaurantes.

El lanzamiento marca, aclaró la cadena, el inicio de un plan de expansión que contempla nuevas aperturas en los próximos meses . En detalle, explica que continuará evaluando oportunidades en ubicaciones estratégicas de Lima para ampliar la cobertura de la marca y acercar su propuesta a más consumidores.

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El nuevo formato forma parte de la estrategia de expansión de Acurio Restaurantes para acercar la marca a más consumidores mediante propuestas de conveniencia. Foto: Grupo Acurio

La propuesta gastronómica de Tanta To Go

Tanta To Go ofrece una selección de desayunos, almuerzos, bebidas, productos de panadería, pastelería, snacks y una renovada línea de helados. Esta última incorpora, indica la empresa, opciones personalizables y combinaciones inspiradas en tendencias internacionales, con el objetivo de conectar con nuevas generaciones de consumidores e impulsar el crecimiento de la categoría.

“Con este lanzamiento, en Tanta reafirmamos nuestro compromiso de acercar la cocina peruana a más personas a través de formatos innovadores, accesibles y alineados con las necesidades de los consumidores de hoy”, anotó Roberto Flores, gerente de marca de Tanta.

El primer local de Tanta To Go ya opera en el segundo nivel de Jockey Plaza, junto al ingreso al patio de comidas, y atiende todos los días.