La minera canadiense Kuya Silver Corporation registró ingresos por US$ 4 millones entre enero y septiembre de 2026, un incremento de aproximadamente 90% frente a los US$ 2.1 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025. El resultado responde al aumento de la producción de plata en su proyecto Bethania, ubicado en Huancavelica, así como al efecto de los mayores precios del metal, informó la compañía.

En su reporte financiero y operativo al tercer trimestre, la empresa detalló que los ingresos entre julio y septiembre alcanzaron los US$ 1.3 millones, lo que representó un crecimiento de 68% respecto a los US$ 800,000 registrados en el mismo periodo del año pasado.

La compañía cerró septiembre con una posición de caja de US$ 24.4 millones, recursos que respaldarían sus iniciativas de desarrollo minero, exploración y ampliación de la operación peruana.

Bethania apunta a elevar ritmo de producción

Uno de los principales objetivos de Kuya Silver es avanzar con la primera fase de expansión de Bethania, que contempla alcanzar un ritmo de extracción de 350 toneladas diarias. Para ello, apunta a mejorar la infraestructura subterránea de transporte de mineral, refuerzar su equipo e incorporar contratistas especializados.

Durante el tercer trimestre, la compañía redujo temporalmente la producción para priorizar el desarrollo de la mina y preparar nuevas zonas de trabajo. También aprobó un rediseño de la rampa para mejorar el acceso al material mineralizado y a las extensiones orientales del sistema de vetas.

“Tras el desarrollo subterráneo récord alcanzado en el tercer trimestre, nuestro enfoque se ha desplazado cada vez más hacia la implementación de los equipos, la infraestructura y el personal necesarios para respaldar mayores ritmos de extracción”, afirmó David Stein, presidente y CEO de Kuya Silver.

El ejecutivo agregó que la puesta en marcha del primer cargador subterráneo representa un avance para Bethania. Asimismo, indicó que el sistema de izaje mejorado y el aumento de la fuerza laboral permitirán ampliar la capacidad de producción.

inició un programa de perforación diamantina de 20,000 metros en Bethania, el más grande en la historia de la operación. Al cierre de septiembre había avanzado más de 1,500 metros. (Foto: Kuya Silver)

Kuya Silver inició un programa de perforación diamantina de 20,000 metros en Bethania, el más grande realizado en la mina. Al cierre del tercer trimestre, había completado más de 1,500 metros. La campaña busca identificar nuevas zonas mineralizadas y ampliar el conocimiento del sistema de vetas.

La compañía prevé aumentar sus gastos de exploración y evaluación durante lo que resta de 2026 y en 2027, conforme avance la perforación y el desarrollo de la mina.

Entre enero y septiembre, Kuya Silver registró una pérdida neta de US$ 5.1 millones, frente a los US$ 3.2 millones del mismo periodo de 2025. En el tercer trimestre, la pérdida fue de US$ 2.3 millones, frente a US$ 1.5 millones un año antes. El incremento respondió principalmente a mayores gastos de desarrollo y ampliación de Bethania, así como al fortalecimiento de su estructura administrativa.