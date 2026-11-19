Gino Mori, director comercial de Poken Perú Retail, indicó que las visitas a tiendas en malls y puerta a calle en Perú crecieron 0.47% en octubre; y solo en los primeros formatos, en 1.12%. Así, la concurrencia a locales aumentó por segundo mes consecutivo.

En ese resultado, consideró que las celebraciones puntuales del décimo mes del año no terminan influenciando en gran medida. En ese sentido, destacó que fue clave el repunte de la afluencia en las tiendas de los malls en Lima por diversos factores como la antesala a la campaña navideña, negocios que se activan con las altas temperaturas y la relativa estabilidad que vive el país.

“Hay muchos que dicen que el Gobierno no hace nada contra los problemas más críticos, pero tampoco hay crisis política como en anteriores gestiones. No vemos sucesos de inestabilidad terribles, ni protestas que hagan que la población se preocupe”, comentó a Gestión.

Así, con excepción de malls populares como MegaPlaza Independencia, un porcentaje mayoritario de centros comerciales de la capital incrementaron las visitas a sus tiendas en octubre, despidiendo meses marcados por resultados mixtos.

Las visitas a tiendas en malls y puerta a calle en Perú crecieron 0.47% en octubre de 2026.

Malls del norte siguen con menos afluencia

En octubre de 2026, la tendencia de caída de visitas a las tiendas de centros comerciales en el norte peruano se mantuvo. En cadenas que operan en Piura, Trujillo y Chiclayo, el reporte de Poken Perú Retail dio cuenta de una menor afluencia frente al mismo mes de 2025.

Al respecto, Mori recalcó que el resultado sigue siendo impactado por el efecto del fenómeno El Niño.

“Las lluvias empiezan a afectar y las personas adoptan una postura cautelosa frente al consumo. Están guardando el dinero antes de hacer un gasto grande por precaución”, consideró el ejecutivo.

La tendencia de caída de visitas a las tiendas de centros comerciales en el norte peruano se mantuvo en octubre.

Los rubros más resilientes: tecnología y decohogar

En el desagregado de visitas a tiendas por rubro, el reporte de Poken Perú Retail detalla que solo dos de los nueve giros comerciales analizados elevaron su afluencia. Sin embargo, ese impulso fue suficiente para llevar el promedio a terreno positivo.

Así, destacó el avance visto en tiendas de tecnología (1.64%) y, sobre todo, de decohogar (4.79%). En este último rubro, resaltó la intención de las familias que disponen de casas de playa para empezar el acondicionamiento de cara a los meses de verano.

Variación de visitas a tiendas por rubro, entre octubre de 2026 y octubre de 2025. (Fuente: Poken Perú Retail).

“En octubre, las familias con casa de playa van comprando algunos accesorios o decoración. Es un acondicionamiento que se realiza poco a poco”, anotó, tras indicar que la compra de materiales para proteger las viviendas frente a las lluvias por El Niño también pudo haber impactado positivamente, aunque en menor medida.

Por su parte, las tiendas de otros rubros atenuaron las caídas que registraban en meses pasados y que llegaron hasta dos dígitos.

En octubre de 2026, estudio de Poken Retail destacó el avance visto en afluencia a tiendas de tecnología (1.64%) y, sobre todo, de decohogar (4.79%).

León XIV y el inicio positivo de la campaña navideña

Para las tiendas, el mes del Señor de los Milagros terminó con visitas al alza. Y en conexión casi inmediata con la visita del papa León XIV a Perú, se terminó afianzando un buen inicio de la campaña navideña de 2026, indicó Mori.

En función de las percepciones de locatarios y comerciantes, estimó que la temporada de Navidad comenzaría de manera positiva con una afluencia que seguiría creciendo en noviembre.

“La visita del papa ha generado un efecto muy positivo. Ha habido muchas personas en las calles y luego los negocios de restaurantes y otros también han sido favorecidos. Para que cambie la tendencia en noviembre, tendría que haber un suceso climático muy grande, pero por lo pronto las visitas van bien”, finalizó.

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