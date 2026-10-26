La cuarta procesión del Señor de los Milagros provocará cierres progresivos de calles y desvíos vehiculares este miércoles 28 de octubre en Lima. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, implementará estas medidas para facilitar el desplazamiento de los fieles y ordenar el tránsito durante el recorrido.

Las restricciones comenzarán a las 6:00 a.m. del miércoles 28 y se extenderán hasta las 4:00 a.m. del jueves 29 de octubre. Sin embargo, los cierres serán progresivos: las vías se irán restringiendo conforme avance la procesión y los tramos que queden libres podrán habilitarse nuevamente.

¿Cuál será el recorrido de la cuarta procesión?

El recorrido partirá del Santuario de las Nazarenas, ubicado en el jirón Huancavelica. Desde allí, la imagen avanzará por las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte, donde están previstas dos paradas: una a la altura del Hospital San Bartolomé y otra en el Hospital Arzobispo Loayza.

Posteriormente, la procesión continuará por las avenidas Venezuela y Bolivia, el jirón Varela y la avenida Garcilaso de la Vega. Finalmente, ingresará a la avenida Tacna para retornar al Santuario de las Nazarenas.

Las restricciones se aplicarán en las vías comprometidas por este recorrido, de acuerdo con el avance de la procesión. Por ello, la duración de los cierres variará según el tramo.

¿Qué avenidas tendrán desvíos vehiculares?

La Municipalidad de Lima estableció rutas alternas para los servicios de transporte público que circulan por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Nicolás de Piérola. Los cambios dependerán de los tramos afectados y del sentido de circulación.

La Municipalidad de Lima aplicará cierres progresivos y desvíos vehiculares desde las 6:00 a. m. del miércoles 28 de octubre hasta las 4:00 a. m. del día siguiente. Foto: MML.

Entre las vías contempladas para los desvíos figuran las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Mariano Cornejo, Brasil, 28 de Julio y Arequipa. También se consideran los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi.

Las modificaciones alcanzarán, además, a los servicios de los corredores complementarios que transitan por las avenidas Tacna, Bolivia, Venezuela y Garcilaso de la Vega, cuyos recorridos deberán adecuarse a las rutas alternas establecidas.

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¿Qué recomienda la Municipalidad de Lima?

La Gerencia de Movilidad Urbana coordinará con la Policía Nacional del Perú y otras entidades competentes las acciones para facilitar la circulación vehicular y peatonal durante la jornada.

Ante estas restricciones, la comuna recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y verificar los cambios en sus rutas, especialmente si tienen previsto transitar por las avenidas incluidas en el recorrido procesional.