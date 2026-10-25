El sacerdote Juan Bytton, secretario general de la visita del pontífice a Lima, anunció que las entradas para el encuentro del papa León XIV con los jóvenes en el Estadio Nacional y la misa en Las Palmas serán digitales, gratuitas y sin reservas.

El religioso indicó que este lunes se anunciará cuándo y qué empresa habilitará las entradas. Adelantó que los fieles deberán registrarse previamente y podrán elegir el bloque donde se ubicarán.

Bytton advirtió sobre páginas falsas que solicitan pagos o donaciones para obtener entradas, por lo que pidió precaución ante posibles estafas.

“Todas las entradas serán digitales, gratuitas y no habrá reservas. (…) Cada entrada es personal, con su nombre, serán intransferibles, allí estará el DNI y un código QR”, mencionó en RPP.

Para ingresar a la base Las Palmas, los asistentes deberán presentar su DNI y la entrada, ya sea impresa o en el celular. Cada cuenta permitirá obtener entradas para un grupo determinado de personas.

LEA TAMBIÉN: Papa León XIV agradece a médicos y muestra signos de recuperación

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, informó que la próxima semana se abrirá un registro para participar en las misas y actividades multitudinarias de la visita papal.

García Camader señaló que se está implementando un sistema digital de inscripción para facilitar el acceso de los fieles a actividades como las misas en Lima y Chiclayo.