Los fieles deberán registrarse para obtener sus boletos. Foto: AFP
Los fieles deberán registrarse para obtener sus boletos. Foto: AFP
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Redacción Gestión
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y la misa en Las Palmas serán digitales, gratuitas y sin reservas.

El religioso indicó que este lunes se anunciará cuándo y qué empresa habilitará las entradas.

Bytton advirtió sobre páginas falsas que solicitan pagos o donaciones para obtener entradas, por lo que pidió precaución ante posibles estafas.

“Todas las entradas serán digitales, gratuitas y no habrá reservas. (…) Cada entrada es personal, con su nombre, serán intransferibles, allí estará el DNI y un código QR”, mencionó en RPP.

ya sea impresa o en el celular. Cada cuenta permitirá obtener entradas para un grupo determinado de personas.

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, informó que la próxima semana se abrirá un registro para participar en las misas y actividades multitudinarias de la visita papal.

García Camader señaló que se está implementando un sistema digital de inscripción para facilitar el acceso de los fieles a actividades como las misas en Lima y Chiclayo.

Este lunes se anunciará cuándo se habilitarán las entradas para el encuentro con jóvenes y la misa en Las Palmas. Foto: EFE
Este lunes se anunciará cuándo se habilitarán las entradas para el encuentro con jóvenes y la misa en Las Palmas. Foto: EFE

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