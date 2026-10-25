La Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegará equipos antidron para garantizar la seguridad del papa León XIV durante su visita a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa entre el 11 y el 16 de noviembre.

De acuerdo al planeamiento, efectivos del Grupo de Defensa Aérea (Gruda) se encargarán, mediante la operación del sistema antidron, de la vigilancia perimétrica del papa León XIV y su comitiva.

Según informó el Ministerio de Defensa, horas antes de que el papa llegue a un lugar, efectivos del Gruda instalarán el sistema antidron, compuesto por sensores, software de procesamiento de datos y equipos de perturbación, indicó la Agencia Andina.

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Como parte del protocolo de seguridad, no se permitirá el sobrevuelo de drones sin la autorización debida cerca de Su Santidad. Si ello, ocurriera, estos dispositivos serán neutralizados o derribados a través del sistema de perturbación electromagnética de la FAP.

El sistema antidron será utilizado en el Callao, Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, a fin de garantizar la seguridad perimétrica en cada acto público del papa León XIV. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

El sistema será utilizado en el Callao, Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, fin de garantizar la seguridad perimétrica en cada acto público del papa León XIV. La finalidad con el sistema antidron es proteger al Pontífice antes, durante y después de cada acto religioso o evento público en el que participe.

La FAP, mediante el Gruda, opera el sistema antidron desde 2024. Su primera misión ocurrió durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Desde ese año hasta la fecha, detectó más de 180 drones y neutralizó más de 60 de estos dispositivos al no estar debidamente autorizados para sobrevolar en la zona vigilada.

El personal de Gruda se encarga de la detección, identificación y neutralización de posibles drones que resulten una amenaza para personalidades de alto nivel o infraestructura crítica.