El sistema antidron será utilizado en el Callao, Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, a fin de garantizar la seguridad perimétrica en cada acto público del papa León XIV. Fotografía de archivo del papa León XIV. EFE/Massimo Percossi
El sistema antidron será utilizado en el Callao, Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, a fin de garantizar la seguridad perimétrica en cada acto público del papa León XIV. Fotografía de archivo del papa León XIV. EFE/Massimo Percossi
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Redacción Gestión
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La Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegará equipos antidron

De acuerdo al planeamiento, efectivos del Grupo de Defensa Aérea (Gruda) se encargarán, mediante la operación del sistema antidron, de la vigilancia perimétrica del papa León XIV y su comitiva.

Según informó el Ministerio de Defensa, horas antes de que el papa llegue a un lugar, efectivos del Gruda instalarán el sistema antidron, compuesto por sensores, software de procesamiento de datos y equipos de perturbación, indicó la Agencia Andina.

Como parte del protocolo de seguridad, no se permitirá el sobrevuelo de drones sin la autorización debida cerca de Su Santidad. Si ello, ocurriera, estos dispositivos serán neutralizados o derribados a través del sistema de perturbación electromagnética de la FAP.

El sistema antidron será utilizado en el Callao, Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, a fin de garantizar la seguridad perimétrica en cada acto público del papa León XIV. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
El sistema antidron será utilizado en el Callao, Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, a fin de garantizar la seguridad perimétrica en cada acto público del papa León XIV. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

El sistema será utilizado en el Callao, Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, fin de garantizar la seguridad perimétrica en cada acto público del papa León XIV. La finalidad con el sistema antidron es proteger al Pontífice antes, durante y después de cada acto religioso o evento público en el que participe.

La FAP, mediante el Gruda, opera el sistema antidron desde 2024. Su primera misión ocurrió durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Desde ese año hasta la fecha, detectó más de 180 drones y neutralizó más de 60 de estos dispositivos al no estar debidamente autorizados para sobrevolar en la zona vigilada.

El personal de Gruda se encarga de la detección, identificación y neutralización de posibles drones que resulten una amenaza para personalidades de alto nivel o infraestructura crítica.

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