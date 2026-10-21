El Vaticano anunció este micercoles 21 de octubre que el papa León XIV no requiere de tratamiento adicional , luego de que se les entregara las pruebas que se encontraban pendientes, tras su intervención por cáncer de Pulmón.

“Hoy se han publicado los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del Santo Padre”, señala el comunicado de la Santa Sede.

La nota, firmada por el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, precisa que las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba “localizada”.

“Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional”, concluye la comunicación.

Precisamente el pontífice retomó este miércoles sus actividades y volvió a subir al papamóvil para recorrer la plaza de San Pedro y saludar a los fieles durante la audiencia general, tras la operación a la que fue sometido el pasado 13 de octubre por un cáncer que requirió la extirpación de parte de un pulmón.

El pontífice recibió el alta médica el último sábado del Policlínico Gemelli y reapareció el domingo en el Vaticano, durante el rezo del ángelus. En esa ocasión, adelantó que retomaría sus compromisos de manera progresiva.

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Al inicio de la audiencia general de este miércoles, León XIV, de 71 años, agradeció el respaldo recibido y las oraciones de los fieles. “Gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios” , expresó.

Continúan los preparativos de su viaje a Sudamérica

A pesar de la jornada lluviosa, el papa no dudó en subir al papamóvil y recorrer toda la plaza saludando a los fieles antes de la audiencia, mostrando un buen estado y bendiciendo a los niños que le acercaban.

El pontífice retomó sus actividades en el Vaticano mientras espera los resultados de la biopsia. Foto: EFE.

Además, antes de la audiencia general también recibió a los asistentes a una conferencia organizada por el Dicasterio para la Causa de los Santos.

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Durante el rezo del ángelus del pasado domingo, el papa aseguró: “Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”.

Por el momento, el Vaticano continúa con los preparativos del viaje del papa del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú y en los próximos días también hay otras audiencias en agenda.

A la espera de los resultados de la biopsia

Por su parte, Louis Prevost, hermano del pontífice, manifestó que la familia mantiene la esperanza de recibir resultados favorables de la biopsia. En una entrevista concedida el fin de semana a la cadena estadounidense Fox News, señaló que continúan rezando para que los análisis descarten la presencia de cáncer.

“Por ahora, lo único que sabemos es que durante la operación consiguieron extirpar todo el cáncer y estamos esperando los resultados de la biopsia”, afirmó.

Louis Prevost también describió al papa como alguien que se encuentra “fenomenal” y aseguró que la familia no espera recibir malas noticias.

Con información de EFE.