El papa León XIV. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
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Redacción Gestión
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El Papa León XIV continúa su recuperación en el Palacio Apostólico del Vaticano, luego de someterse la semana pasada a una intervención quirúrgica por un tumor canceroso en el pulmón. Según informaron fuentes de la oficina de prensa de la Santa Sede, el pontífice volverá a celebrar la habitual Audiencia General en la Plaza de San Pedro el próximo miércoles.

El pontífice, de 71 años y nacionalidad estadounidense-peruana, fue operado el pasado 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma. La intervención se realizó para tratar un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

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Tras mostrar una evolución favorable, León XIV recibió el alta médica el sábado y regresó al Vaticano. Un día después, retomó una de sus actividades públicas al presidir el rezo del ángelus.

El papa León XIV pronuncia su discurso durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026, una semana antes de ser operado. (Foto de Massimo Valicchia / NurPhoto vía AFP)
El papa León XIV pronuncia su discurso durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026, una semana antes de ser operado. (Foto de Massimo Valicchia / NurPhoto vía AFP)

Retorno progresivo a sus actividades

Además de la Audiencia General programada para este miércoles, se espera que León XIV reciba el jueves o viernes a los participantes del Congreso Internacional sobre la Pastoral Escolar y Universitaria. El encuentro, que lleva por lema “Trazando nuevos caminos de esperanza”, se desarrollará los días 22 y 23 de octubre en el Aula Pablo VI, en el Vaticano.

Con información de EFE

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