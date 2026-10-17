El papa León XIV sale del Hospital Universitario Gemelli, cinco días después de una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho, en Roma. | (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)
El papa León XIV sale del Hospital Universitario Gemelli, cinco días después de una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho, en Roma. | (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El pontífice salió del establecimiento por sus propios medios, vestido de blanco y con una ligera sonrisa, mientras saludaba a las personas que lo esperaban en los exteriores.

Como se recuerda, el último martes 13 de octubre, el santo padre fue sometido a una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, luego de que un chequeo médico detectara un nódulo en el pulmón derecho.

El santo padre había informado sobre su estado de salud durante la lectura del Ángelus del domingo anterior.

LEÓN XIV SALE CAMINANDO Y SALUDA A FIELES

El papa León XIV salió caminando del centro médico, vestido con su habitual hábito blanco, y saludó a las personas que se congregaron en los exteriores para verlo.

Su regreso al Vaticano se produjo después de que los especialistas determinaran que se encontraba en condiciones de recibir el alta médica.

La decisión se tomó tras evaluar su evolución posoperatoria. Según un comunicado previo de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el equipo médico revisó sus análisis de sangre, los controles radiológicos del tórax y su estado clínico antes de autorizar su salida del hospital.

EVOLUCIÓN FAVORABLE

En ese periodo, el pontífice retomó parte de sus actividades, entre ellas la celebración de misas en un espacio habilitado para él en la décima planta del Policlínico Gemelli, en Roma.

El viernes, el Vaticano difundió las primeras fotografías del papa después de la intervención quirúrgica. En las imágenes se le observa celebrando misa en el centro médico, acompañado por su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna.

Asimismo se conoció que, el papa León XIV conversó con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien pidió una tregua en Ucrania y ofreció la posibilidad de diálogo.

Durante la comunicación, el pontífice manifestó su profunda preocupación por la crisis humanitaria en Oleshki, en la región de Jersón, y solicitó que se permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria a la zona.

Elaborado con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Posible cancelación de visita de Papa León generaría pérdidas por más de S/ 10 millones en Gamarra
Papa León XIV muestra mejoría tras cirugía pulmonar: retomará sus actividades este domingo 18
El Vaticano sobre agenda de viajes de León XIV: “No podemos hacer previsiones de ningún tipo”
Papa León XIV agradece a médicos y muestra signos de recuperación
Médicos informan sobre la salud del Papa León XIV tras cirugía
Fujimori: Estamos atentos al Vaticano y entendemos que podría haber cambios en la visita del papa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.