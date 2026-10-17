El papa León XIV recibió el alta médica la tarde de este sábado y abandonó el Policlínico Gemelli, en Roma, tras permanecer cinco días hospitalizado.

El pontífice salió del establecimiento por sus propios medios, vestido de blanco y con una ligera sonrisa, mientras saludaba a las personas que lo esperaban en los exteriores.

Como se recuerda, el último martes 13 de octubre, el santo padre fue sometido a una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, luego de que un chequeo médico detectara un nódulo en el pulmón derecho.

El santo padre había informado sobre su estado de salud durante la lectura del Ángelus del domingo anterior.

LEÓN XIV SALE CAMINANDO Y SALUDA A FIELES

El papa León XIV salió caminando del centro médico, vestido con su habitual hábito blanco, y saludó a las personas que se congregaron en los exteriores para verlo.

Su regreso al Vaticano se produjo después de que los especialistas determinaran que se encontraba en condiciones de recibir el alta médica.

La decisión se tomó tras evaluar su evolución posoperatoria. Según un comunicado previo de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el equipo médico revisó sus análisis de sangre, los controles radiológicos del tórax y su estado clínico antes de autorizar su salida del hospital.

EVOLUCIÓN FAVORABLE

La recuperación posoperatoria del papa León XIV evolucionó favorablemente durante los cinco días que permaneció hospitalizado.

En ese periodo, el pontífice retomó parte de sus actividades, entre ellas la celebración de misas en un espacio habilitado para él en la décima planta del Policlínico Gemelli, en Roma.

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El viernes, el Vaticano difundió las primeras fotografías del papa después de la intervención quirúrgica. En las imágenes se le observa celebrando misa en el centro médico, acompañado por su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna.

Asimismo se conoció que, el papa León XIV conversó con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien pidió una tregua en Ucrania y ofreció la posibilidad de diálogo.

Durante la comunicación, el pontífice manifestó su profunda preocupación por la crisis humanitaria en Oleshki, en la región de Jersón, y solicitó que se permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria a la zona.

Elaborado con información de EFE.