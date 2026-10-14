La jefa de Estado, Keiko Fujimori, envió su solidaridad a su santidad el papa León XIV tras conocerse su diagnóstico de cáncer al pulmón, luego de retirarle un nódulo en el pulmón.

“Nos alegra saber que la operación (del retiro del nódulo) ha sido bien realizada, que él se encuentra recuperándose. Nos ha preocupado muchísimo el diagnóstico, pero quiero que el papa sepa que desde acá, desde el Perú, somos millones de peruanos que estamos rezando y orando por su pronta recuperación”, dijo este miércoles en rueda de prensa.

En esa línea, señaló que están atentos también a cualquier comunicado de parte del Vaticano, “porque entendemos que esta recuperación va a tomar varias semanas, más de lo previsto. Por lo tanto, entendemos también que podría haber algún cambio en el calendario de su visita”.

No obstante, mostró su optimismo para que la recuperación sea pronta y que su visita se pueda realizar, “pero entenderemos también de caso contrario”.

Sobre el desarrollo de los planes para recibir a la santidad en el país, Fujimori Higuchi mencionó todos los preparativos de la visita del papa continúan.

“Nosotros, además, tenemos que tener una actitud positiva y queremos estar convencidos de que el papa se va a recuperar. Por lo tanto, los preparativos, los planes, se van a seguir realizando hasta que recibamos una información que sea distinta a eso”, concluyó.