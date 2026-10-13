El Vaticano confirma que el papa León XIV padece de cáncer de pulmón. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
El Vaticano confirma que el papa León XIV padece de cáncer de pulmón. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
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Redacción Gestión
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a la que fue sometido el martes 13 de octubre por la tarde en el Hospital Gemelli, en Roma.

difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

“Un examen histológico intraoperatorio confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, tal como se sospechaba en los exámenes preoperatorios”, indicaron los médicos.

para garantizar una resección radical, precisó el parte médico.

La cirugía se realizó según lo previsto y duró unos 90 minutos, aunque el pontífice permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano. Los médicos informaron que la operación fue exitosa y no presentó complicaciones.

Según el comunicado, León XIV despertó sin complicaciones tras el procedimiento y pasó un breve periodo bajo observación. Luego regresó a su habitación, ubicada en la décima planta del hospital.

Cabe precisar que el sumo pontífice tiene programado un viaje a Sudamérica en noviembre de este año, donde Perú está incluido. Hasta el momento, no hay un comunicado oficial sobre lo que pasará con las actividades del papa.

Un examen tras la cirugía que fue sometido, confirmó cáncer de pulmón en León XIV. Los médicos extirparon el lóbulo inferior derecho. (Alberto PIZZOLI / AFP)
Un examen tras la cirugía que fue sometido, confirmó cáncer de pulmón en León XIV. Los médicos extirparon el lóbulo inferior derecho. (Alberto PIZZOLI / AFP)

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