El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón, tras un examen del tejido realizado durante la cirugía torácica a la que fue sometido el martes 13 de octubre por la tarde en el Hospital Gemelli, en Roma.

La prueba confirmó un adenocarcinoma de pulmón, según un comunicado de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

“Un examen histológico intraoperatorio confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, tal como se sospechaba en los exámenes preoperatorios”, indicaron los médicos.

Durante la intervención, los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida para garantizar una resección radical, precisó el parte médico.

La cirugía se realizó según lo previsto y duró unos 90 minutos, aunque el pontífice permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano. Los médicos informaron que la operación fue exitosa y no presentó complicaciones.

Pope Leo XIV underwent thoracic surgery at Gemelli Hospital on Tuesday afternoon, as planned, according to a statement from Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora released by the Holy See Press Office. The surgeons removed the lower lobe of the Pope’s right lung, and tissue examined during the operation confirmed the diagnosis of “lung adenocarcinoma,” as suspected from tests conducted beforehand. The Pope was in the operating room approximately three hours, while the operation itself lasted about 90 minutes. The doctors said it was successful and there were no complications. Pope Leo awoke normally after surgery and, following a brief period of observation, returned to his room on the hospital’s 10th floor, according to the statement. https://t.co/63Fs28LCZJ — Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026

Según el comunicado, León XIV despertó sin complicaciones tras el procedimiento y pasó un breve periodo bajo observación. Luego regresó a su habitación, ubicada en la décima planta del hospital.

Cabe precisar que el sumo pontífice tiene programado un viaje a Sudamérica en noviembre de este año, donde Perú está incluido. Hasta el momento, no hay un comunicado oficial sobre lo que pasará con las actividades del papa.