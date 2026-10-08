El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, confirmó que el encuentro del papa León XIV con los jóvenes, previsto para el jueves 12 de noviembre, se realizará en el Estadio Nacional, como parte de las actividades que cumplirá el sumo pontífice durante su visita al Perú.

“En la tarde (del jueves 12 de noviembre) se tiene el encuentro con los jóvenes que se esta preparando de forma muy linda. Se esta realizando una coreografía y preguntas de los jóvenes. Esto será una cosa apoteósica, preciosa, y va a ser en el Estadio Nacional”, afirmó en declaraciones a TV Perú Noticias.

Castillo explicó que inicialmente se había contemplado realizar esta actividad en el Estadio Monumental, pero finalmente se optó por el Estadio Nacional debido a que ofrece mejores condiciones para desarrollar pastoralmente el encuentro con los jóvenes.

El arzobispo de Lima destacó que la visita del papa León XIV se desarrollará en un contexto especial para los católicos peruanos, marcado por el mes del Señor de los Milagros, una celebración que, dijo, favorece una actitud de recogimiento y oración.

“El mes del Señor de los Milagros nos ayuda mucho a recogernos, a orar, hay una actitud muy reverente, muy profunda para poder también pedirle al Señor que a través de la palabra del papa podamos apreciar algunas orientaciones para vivir en nuestro país con todos los problemas que tenemos”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la presencia del pontífice también permitirá reflexionar sobre las esperanzas y posibilidades que tiene el país frente a las dificultades que atraviesa.

Papa León XIV. Foto: EFE

Llegada y agenda en Lima

La autoridad eclesiástica detalló que el papa León XIV llegará al Perú aproximadamente a las 5:30 de la tarde del miércoles 11 de noviembre y será recibido en la Base Aérea del Callao. Posteriormente, se realizará una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, alrededor de las 6:15 de la tarde.

Luego, el pontífice se trasladará al Gran Teatro Nacional, donde, aproximadamente a las 8:00 de la noche, tendrá un encuentro con las autoridades.

Para el jueves 12 de noviembre, segundo día de su visita, está previsto que el papa se reúna a las 9:30 de la mañana con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal de Lima, donde pronunciará un discurso.

Posteriormente, el Santo Padre participará en una celebración en la Catedral de Lima, donde se congregarán alrededor de 1,500 personas, entre sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales.

El cardenal Castillo explicó que la actividad comenzará en la capilla del Palacio Arzobispal y continuará con el ingreso solemne a la Catedral de Lima, donde estarán también las reliquias de santos, entre ellas las de Toribio de Mogrovejo, patrono de la arquidiócesis y de América Latina.



