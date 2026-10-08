Estadio Nacional de Lima. (Foto: Andina)
Estadio Nacional de Lima. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, confirmó que el encuentro del papa León XIV con los jóvenes, previsto para el jueves 12 de noviembre, se realizará en el Estadio Nacional, como parte de las actividades que cumplirá el sumo pontífice durante su visita al Perú.

”, afirmó en declaraciones a TV Perú Noticias.

Castillo explicó que inicialmente se había contemplado realizar esta actividad en el Estadio Monumental, pero finalmente se optó por el Estadio Nacional debido a que ofrece mejores condiciones para desarrollar pastoralmente el encuentro con los jóvenes.

El arzobispo de Lima destacó que la visita del papa León XIV se desarrollará en un contexto especial para los católicos peruanos, marcado por el mes del Señor de los Milagros, una celebración que, dijo, favorece una actitud de recogimiento y oración.

señaló.

En ese sentido, sostuvo que la presencia del pontífice también permitirá reflexionar sobre las esperanzas y posibilidades que tiene el país frente a las dificultades que atraviesa.

Papa León XIV. Foto: EFE
Papa León XIV. Foto: EFE

Llegada y agenda en Lima

Luego, el pontífice se trasladará al Gran Teatro Nacional, donde, aproximadamente a las 8:00 de la noche, tendrá un encuentro con las autoridades.

Para el jueves 12 de noviembre, segundo día de su visita, está previsto que el papa se reúna a las 9:30 de la mañana con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal de Lima, donde pronunciará un discurso.

Posteriormente,

El cardenal Castillo explicó que la actividad comenzará en la capilla del Palacio Arzobispal y continuará con el ingreso solemne a la Catedral de Lima, donde estarán también las reliquias de santos, entre ellas las de Toribio de Mogrovejo, patrono de la arquidiócesis y de América Latina.


TE PUEDE INTERESAR

Minsa declara alerta amarilla por visita del papa León XIV y efectos del FEN: ¿qué implica?
Papa León XIV ya no se reunirá con jóvenes en el Monumental: ¿qué estadio evalúan?
Habilitarán vuelo chárter de Ecuador a Chiclayo por la visita del papa León XIV
Papa León XIV viene al Perú: su visita movilizaría hasta US$ 100 millones, según hoteleros

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.