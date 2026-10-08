Ministerio de Salud. La alerta amarilla también se aplica a los establecimientos de salud de todo el país por los efectos del fenómeno El Niño hasta el 30 de junio de 2027. Foto: Minsa.
Ministerio de Salud. La alerta amarilla también se aplica a los establecimientos de salud de todo el país por los efectos del fenómeno El Niño hasta el 30 de junio de 2027. Foto: Minsa.
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Redacción Gestión
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El declaró en alerta amarilla a los establecimientos de salud de seis departamentos y de la provincia constitucional del Callao ante la .

La medida está contemplada en la Resolución Ministerial N.° 921-2026/MINSA, publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales de El Peruano. La alerta regirá del 1 al 23 de noviembre de 2026 en Cusco, Cajamarca, Lambayeque, Lima y Ucayali, además del Callao.

La disposición también establece una alerta amarilla en los establecimientos de salud de todo el país debido a los . En este caso, la medida estará vigente desde la emisión de la resolución hasta el 30 de junio de 2027.

¿Qué significa la alerta amarilla?

La alerta busca que los establecimientos de salud adopten medidas de preparación y respuesta ante situaciones que puedan incrementar la demanda de atención o generar emergencias.

La resolución encarga a la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, en coordinación con las Direcciones de Redes Integradas de Salud, las Direcciones Regionales de Salud y las Gerencias Regionales de Salud, entre otras instancias, la difusión, supervisión y evaluación de la aplicación de la medida.

El Minsa declaró alerta amarilla en seis departamentos y el Callao entre el 1 y el 23 de noviembre de 2026 por la visita apostólica del pontífice. (Foto: EFE)
El Minsa declaró alerta amarilla en seis departamentos y el Callao entre el 1 y el 23 de noviembre de 2026 por la visita apostólica del pontífice. (Foto: EFE)

Alerta nacional por el fenómeno El Niño

A nivel nacional, la alerta amarilla por los efectos del fenómeno El Niño (FEN) estará vigente hasta el 30 de junio de 2027.

La nueva resolución también da por concluida la alerta amarilla nacional que había sido declarada por efecto de las lluvias intensas mediante la Resolución Ministerial N.° 063-2026/MINSA.

Asimismo, la R.M. N.° 921-2026/MINSA deroga dicha disposición anterior.

La resolución lleva la firma del , y establece que la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General se encargue de su publicación en la sede digital del Minsa el mismo día de su publicación en El Peruano.

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