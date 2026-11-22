Algunos especialistas o representantes del sector corporativo, incluso a nivel local, han asegurado que la IA puede realizar hoy las labores más repetitivas, lo que llevaría a una reducción de los puestos en la “base de la pirámide de la organización”.

¿Esa premisa es compartida por Amazon Web Service (Aws)?

“Considero que el modelo de reloj de arena es la estructura adecuada. Este modelo cumple dos funciones clave. En primer lugar, se amplía el grupo de quienes toman decisiones —que en la estructura piramidal actual suele estar muy concentrado (en pocas personas)”, señaló Ryan Seaman, executive in residence de Amazon Web Services (AWS), en el marco del IA & Ciberseguridad Summit 2026, organizado por Credicorp.

Uno de los principales temores ante el avance de la IA es que reemplace ciertos puestos de trabajo. (Foto: iStock)

El ejecutivo afirmó que está surgiendo en las compañías la necesidad de avanzar cada vez más rápido. Entonces, para lograr esa mayor velocidad, se requiere contar con más personas en niveles superiores con capacidad para tomar decisiones y emitir juicios, permitiendo así que la organización sea eficaz.

En segundo lugar, según Seaman, con la estructura de “reloj de arena” se dispone de un amplio grupo de perfiles —tanto juniors como especialistas— que emplean herramientas de IA para desempeñar su labor con mayor eficacia.

“Alguien preguntó a nuestro CEO (en una entrevista que le hicieron): Si los perfiles senior son cada vez más eficaces y los perfiles junior realizan tareas que, en teoría, podrían ser automatizables, ¿por qué contratar a personal junior? La respuesta fue contundente: calificó la idea como ‘la mayor tontería’ que había escuchado jamás”, comentó.

Ryan Seaman, executive in residence de Amazon Web Services (AWS), participó en el IA & Ciberseguridad Summit 2026, organizado por Credicorp. (Foto: sdecoret/ iStock)

“Gracias a la IA, los pasantes(en Aws) pueden resolver problemas de nuestros clientes para los que antes no teníamos capacidad operativa”, aseveró.