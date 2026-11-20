La compañía detalló sus planes en ofertas de empleo publicadas esta semana en su sitio web. En una de ellas, Apple dijo que busca un gerente sénior de ingeniería para desarrollar un asistente de IA proactivo y con capacidades de agente. Según el anuncio, el sistema podrá escribir código, navegar por internet, controlar aplicaciones y manejar dispositivos en nombre del usuario.

La iniciativa llega tras el gran éxito de Muse, de Meta, que ha captado la atención de los consumidores en los últimos meses gracias a su capacidad para hacer reservas en restaurantes, organizar viajes y preparar resúmenes de noticias. También han proliferado herramientas que permiten a la IA controlar computadoras Mac y programar software.

La aplicación Muse de Meta en un iPhone funcionando como agente.

Las acciones de Meta y Anthropic cayeron en las operaciones posteriores al cierre después de que Bloomberg News informara sobre los esfuerzos de Apple. Meta perdió casi 2%, mientras que Anthropic retrocedió más de 3%.

Anthropic PBC amplió recientemente las pruebas entre usuarios de su propio agente, llamado Duet, mientras que OpenAI ha expandido las capacidades de Dots. Alphabet Inc., matriz de Google, renovó esta semana su agente, que ahora se llama Tasks. Al igual que Grok Bot, de Elon Musk, Tasks permite que el sistema haga llamadas telefónicas en nombre del usuario, además de ofrecer las funciones habituales de los agentes de IA.

La App Store de Apple ha estado dominada por agentes de IA. Muse ocupaba desde hacía tiempo el segundo puesto entre las aplicaciones gratuitas, solo por detrás de TikTok, el jueves. ChatGPT, de OpenAI, y Claude, de Anthropic, también figuraban entre las cinco primeras.

OpenAI, Anthropic y SpaceXSI, de Musk, también están detrás de populares herramientas de programación para desarrolladores: Codex, Claude Code y Cursor.

Bloomberg News informó previamente este mes que Apple estaba desarrollando su propia oferta de agentes de IA, pero las nuevas ofertas de empleo aportan nuevas pruebas sobre los planes de la compañía. Apple ha considerado lanzar el servicio a fines del próximo año, aunque el desarrollo aún se encuentra en una etapa inicial. Un portavoz de Apple no respondió a una solicitud de comentarios.

“Imagine un agente de IA que pueda usar una computadora como lo haría una persona capacitada”, dice la oferta de empleo. “Navega por internet, trabaja entre aplicaciones, ejecuta comandos, escribe y depura código, y utiliza servicios, y elige la herramienta adecuada para cada paso. Hace todo esto de manera privada y con el nivel de calidad que la gente espera de Apple”.

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La oferta señala que la compañía tiene un equipo que está construyendo las “bases para ese futuro” y que Apple busca que la persona contratada como gerente “lo haga realidad”. John Ternus, el nuevo director ejecutivo del gigante tecnológico, ha estado presionando al jefe de ingeniería de software, Craig Federighi, para que avance más rápido y adopte un enfoque más audaz en inteligencia artificial, con un agente como pieza clave de ese esfuerzo.

“Las personas ya realizan su trabajo más valioso moviéndose con fluidez entre herramientas: un navegador, un documento, una terminal, un editor, un servicio. Estamos construyendo agentes de IA que puedan hacer lo mismo”, dice la oferta. El anuncio añade que Apple trabaja en agentes capaces de “planificar y ejecutar tareas de varios pasos” entre aplicaciones, navegadores, líneas de comandos, código e interfaces de programación de aplicaciones, y que pueden “coordinar subagentes especializados durante el proceso”.

La compañía da fuertes indicios de que su plataforma sería capaz de navegar de manera autónoma por las interfaces de sus sistemas operativos. La oferta menciona específicamente el desarrollo de “agentes de uso informático de propósito general”, la tecnología que permite a ChatGPT y Muse controlar una Mac. Google Gemini incorporó una funcionalidad similar el jueves.

Asistentes observan una demostración del software Claude Code de Anthropic durante una conferencia de desarrolladores en Londres.

Otro componente central es la privacidad. Apple afirma que la seguridad debe estar integrada en el diseño del sistema. “Los agentes que pueden ejecutar código, utilizar credenciales y actuar en nombre de un usuario necesitan modelos sólidos de permisos, entornos aislados y transparencia”.

El aislamiento, o sandboxing, se refiere a un proceso que permite a los ingenieros probar software sin el riesgo de que salga del entorno controlado y acceda a redes externas, al resto del sistema operativo o a internet en general.

Al mismo tiempo que desarrolla su propio agente, Apple también está dificultando que los bots de la competencia obtengan un amplio control sobre sus computadoras. En la versión beta del próximo sistema operativo macOS 27.3, la compañía introdujo nuevas pantallas de advertencia que piden a los usuarios reconsiderar antes de conceder a agentes de terceros permiso para controlar sus Mac.

Pantalla de advertencia sobre el agente de IA de Apple en macOS 27.3.

Con el cambio en macOS 27.3, los usuarios de ChatGPT ahora deben completar 14 pasos distintos para habilitar herramientas de terceros que controlan la computadora, frente a cuatro anteriormente. Aunque Apple ha presentado la modificación como una medida para proteger a los clientes, algunas compañías de IA y usuarios la consideran un intento de frenar a la competencia.

Apple ya ha sido demandada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por prácticas como bloquear el acceso de terceros a determinadas funciones y componentes de hardware.

Aunque Apple todavía está lejos de lanzar su propio agente de IA plenamente desarrollado, ha tomado medidas para integrar más profundamente su asistente digital Siri con aplicaciones de terceros. La próxima versión iOS 27.3 prepara el terreno para una mayor colaboración entre la IA de Siri y aplicaciones externas, lo que permitiría al asistente, por ejemplo, reservar un automóvil o una mesa en un restaurante.

Aun así, el sistema actualizado no llega al nivel de un agente plenamente desarrollado, capaz de realizar de manera autónoma tareas complejas entre múltiples aplicaciones y servicios en segundo plano, con pocas instrucciones adicionales del usuario.