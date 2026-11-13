Desde el 11 de diciembre dejarán de estar disponibles los ChatGPT personalizados, informaron desde OpenAI.

De cara a este cambio, la firma anunció que se incorporarán alternativas para continuar trabajando con esta IA: usar proyectos o integrar complementos a funciones similares a las que ofrecen los GPT personalizados.

Según OpenAI, los usuarios podrán continuar accediendo a sus conversaciones pasadas con estas herramientas.

De esa forma, los nuevos chats podrán emplear el contexto compartido anteriormente en los ChatGPT personalizados, lo que facilita la continuación de tareas.

La segunda opción son los complementos, que acoplan instrucciones reutilizables, archivos de referencia y aplicaciones conectadas directamente en las conversaciones de ChatGPT.

¿Cómo será la migración?

Aquellos usuarios de la IA de OpenAI tienen que haber creado sus GPT y revisar si disponen de la opción “migración desde Mis GPT”.

Con este proceso, se podrán pasar las instrucciones y archivos referenciales del GPT original, aunque advierten que el complemento de reemplazo podría funcionar de manera diferente.

Por ello, recomendaron probarlo con tareas habituales antes de que sigan utilizándolos.

En caso de que un GPT personalizado sea utilizado por otros miembros, el creador tendrá que compartir el complemento de reemplazo por separado.

Ello se podrá hacer en el directorio de complementos —para que sea público— y también descargarlo como archivo ZIP y enviarlo a los miembros.

“Los usuarios que utilizan GPT creados por terceros no necesitan realizar una migración por su cuenta”, mencionaron.