Durante el período de transición podrán continuar con las opciones anteriores, indicaron desde OpenAI. Foto: referencial
Durante el período de transición podrán continuar con las opciones anteriores, indicaron desde OpenAI. Foto: referencial
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Redacción Gestión
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Desde el 11 de diciembre dejarán de estar , informaron desde OpenAI.

De cara a este cambio, la firma anunció que se incorporarán alternativas para continuar trabajando con esta IA: usar proyectos o integrar complementos a funciones similares a las que ofrecen los GPT personalizados.

Según OpenAI, los usuarios podrán continuar accediendo a sus conversaciones pasadas con estas herramientas.

De esa forma, los nuevos chats podrán emplear el contexto compartido anteriormente en

La segunda opción son los complementos, que acoplan instrucciones reutilizables, archivos de referencia y aplicaciones conectadas directamente en las conversaciones de ChatGPT.

¿Cómo será la migración?

Aquellos usuarios de la IA de OpenAI tienen que haber creado sus GPT y revisar si disponen de la opción “migración desde Mis GPT”.

Con este proceso, se podrán pasar las instrucciones y archivos referenciales del GPT original, aunque advierten que el complemento de reemplazo podría funcionar de manera diferente.

Por ello,

En caso de que un GPT personalizado sea utilizado por otros miembros, el creador tendrá que compartir el complemento de reemplazo por separado.

Ello se podrá hacer en el directorio de complementos —para que sea público— y también descargarlo como archivo ZIP y enviarlo a los miembros.

“Los usuarios que utilizan GPT creados por terceros no necesitan realizar una migración por su cuenta”, mencionaron.

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