El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, dimitió este jueves como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración de la tecnológica, convertida en uno de los gigantes mundiales de la inteligencia artificial (IA), en medio de una crisis por sus relaciones extramatrimoniales y sus supuestos vínculos con una empresaria señalada como presunta agente china por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Nacido el 17 de febrero de 1963 en Tainan (Taiwán), Huang, de 63 años, llegó a Estados Unidos en 1973, a los nueve años, junto a su hermano mayor y se instaló con su familia dos años después en Oregón, donde cursó secundaria antes de estudiar Ingeniería Electrónica en la Universidad Estatal de Oregón, donde se graduó en 1984, y obtener un máster en la misma especialidad por la Universidad Stanford en 1992.

Tras graduarse, trabajó en la empresa de microprocesadores Advanced Micro Devices (AMD) entre 1984 y 1985, y ocupó distintos cargos en el fabricante de chips LSI Logic entre 1985 y 1993.

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Ese mismo año, cofundó Nvidia junto a los ingenieros Chris Malachowsky y Curtis Priem, asumió desde el principio los cargos de presidente y consejero delegado, que mantuvo durante 33 años, hasta su dimisión este jueves.

La compañía comenzó centrada en el diseño de procesadores gráficos (GPU) para videojuegos, pero evolucionó hasta convertirse en el principal proveedor mundial de chips para el desarrollo de inteligencia artificial (IA), un negocio que ha impulsado su crecimiento hasta situarla entre las empresas de mayor valor bursátil del mundo.

Nvidia superó los tres billones de dólares de capitalización en 2024 y rebasó los cinco billones en octubre de 2025, un hito sin precedentes en los mercados financieros.

Carrera de éxito marcada por una salida abrupta

A comienzos de noviembre, Huang reconoció ante sus empleados que había sido infiel a su esposa y pidió disculpas por haber traicionado la confianza de su familia y sus trabajadores, después de que trascendiera su relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria china a quien los servicios de inteligencia estadounidenses señalan como presunta agente de Pekín.

El consejo de administración de la empresa abrió una investigación independiente sobre el caso, mientras que medios estadounidenses informaron posteriormente de otra supuesta relación extramatrimonial de Huang con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía al frente de su división de salud, información que Huang no ha confirmado públicamente.

La controversia se intensificó en los últimos días y desembocó este jueves en la salida de Huang, mientras Nvidia designaba a su directora financiera, Colette Kress, como consejera delegada interina e iniciaba la búsqueda de un sustituto permanente.

Jensen Huang. (Foto: europapress)

Huang recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Estatal de Oregón en 2009 y fue reconocido como Empresario del Año por la revista Fortune en 2017 y como mejor consejero delegado del mundo por Harvard Business Review en 2019.

También fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time en 2021 y 2024 por su contribución al desarrollo de la computación aplicada a la IA y el papel central de Nvidia en esa revolución.

En marzo de 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, lo nombró miembro de su Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología (PCAST).

La relación entre Huang y Trump se estrechó desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero de 2025, con frecuentes encuentros en la residencia presidencial y en Mar-a-Lago.

El empresario llegó a afirmar en una entrevista que el presidente lo llamaba incluso de madrugada para hablar sobre creación de empleo, industria y seguridad nacional, y lo acompañó en su viaje oficial a China en mayo de 2026.

En marzo de 2026, Forbes estimó su fortuna en US$ 154,800 millones y lo situó entre las diez personas más ricas del mundo.