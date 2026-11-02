Marvell Technology Inc. llegó a un acuerdo para comprar al fabricante de tecnología óptica para centros de datos Lumentum Holdings Inc. por un valor empresarial de US$ 115,000 millones, en una de las mayores operaciones tecnológicas de la historia, en medio de la carrera por capitalizar el auge de la inteligencia artificial (IA).

La transacción íntegramente en acciones dará a los accionistas de Marvell el 67% de la compañía combinada, según un comunicado que confirmó un reporte previo de Bloomberg News de que las dos empresas de Silicon Valley estaban cerca de alcanzar un acuerdo. Se espera que la operación se cierre en el primer semestre de 2028, dijeron las compañías.

En términos de valor de mercado, es la mayor operación de fusiones y adquisiciones del año y la más grande de la historia en el sector tecnológico mundial, excluyendo la fusión entre SpaceX y xAI, según datos recopilados por Bloomberg. La transacción muestra cómo la IA está impulsando acuerdos en casi todos los principales sectores y regiones, desde fabricantes de chips y otros proveedores tecnológicos especializados hasta operadores de centros de datos y empresas de servicios públicos de energía.

Las acciones de Lumentum cerraron el viernes en US$ 840.70 tras avanzar 128% este año, lo que dio a la empresa con sede en San José un valor de mercado de unos US$ 76,000 millones. Marvell, que acumula un avance de 131% este año, estaba valorada en US$ 172,200 millones el viernes.

Se trata de una de las mayores operaciones corporativas del año impulsada por el auge de la inteligencia artificial. (Foto: Optical Connection)

Condiciones del acuerdo

Según los términos pactados, los accionistas de Lumentum recibirán 4.5 títulos de Marvell por cada una de sus acciones, lo que representa un valor implícito de aproximadamente US$ 1,132 por acción y una prima de cerca del 24% respecto a su cotización del 28 de octubre, previa a las especulaciones de mercado.

Al completarse la fusión, los accionistas de Marvell controlarán alrededor del 67% de la entidad combinada y los de Lumentum el 33% restante.

La operación busca integrar la tecnología eléctrica de chips de Marvell con las soluciones ópticas y láseres de Lumentum para resolver las exigencias de ancho de banda y eficiencia energética en centros de datos de IA.

“La infraestructura de IA experimenta un cambio arquitectónico fundamental hacia la conectividad óptica”, señaló el director ejecutivo de Marvell, Matt Murphy , quien seguirá al frente de la compañía combinada.

Las empresas proyectan alcanzar un mercado potencial de US$ 550,000 millones y más de 1,000 millones en sinergias de costes anuales. La transacción aún está sujeta al visto bueno regulatorio y de los accionistas.

Relación clave

Lumentum fabrica láseres y otras tecnologías ópticas para trasladar enormes cantidades de datos a alta velocidad. Ese hardware sustenta el auge de la IA, ya que permite a los centros de datos y a las empresas de telecomunicaciones mover información entre servidores, instalaciones y otros destinos.

Marvell ya compra tecnología láser a Lumentum, y la compañía de mayor tamaño ha estado aumentando sus apuestas por tecnologías ópticas y fotónicas para conectar equipos de centros de datos. Previamente este año, Marvell compró al fabricante de tecnología fotónica Celestial AI.

Nvidia Corp. anunció en marzo un acuerdo para adquirir una participación de US$ 2,000 millones en Lumentum como parte de una operación que incluía colaboración en fotónica, una tecnología que utiliza luz en lugar del cableado tradicional de cobre para transmitir datos de manera más rápida y eficiente.

Marvell también trabaja con la unidad de computación en la nube de Amazon.com Inc. y con Microsoft Corp. para ayudar a desarrollar chips de IA personalizados. En agosto, la compañía alcanzó un acuerdo de chips con Google, de Alphabet Inc., para respaldar las unidades de procesamiento tensorial de Google.

Qatalyst Partners actúa como principal asesor financiero de Marvell, mientras Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. también trabajan con la compañía. Citigroup Inc. y Evercore Inc. asesoran a Lumentum.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE