El hombre más rico del mundo dijo el martes que los directorios de ambas compañías formaron comités especiales de directores independientes para considerar la idea de una combinación. “Hay muchos méritos en combinar las compañías”, dijo Musk en una conferencia telefónica después de que SpaceX anunciara resultados que superaron las estimaciones.

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SpaceX está valorada en US$ 2 billones, mientras Tesla tiene un valor de mercado de alrededor de US$ 1.5 billones. Cuando le preguntaron en la llamada sobre las perspectivas de fusionar ambas compañías, Musk inicialmente dijo que estaba “bailando claqué en un campo minado” antes de entrar en más detalles. Advirtió que conseguir suficiente respaldo de los accionistas de Tesla podría ser complicado y que ninguno de los comités ha acordado los términos.

“Creo que sería una buena idea, pero realmente depende de los comités especiales de ambas compañías”, dijo Musk, y agregó que no puede participar en las conversaciones porque tiene un conflicto de interés.

Las acciones de SpaceX y Tesla ampliaron sus avances tras los comentarios. SpaceX llegó a ganar 11% en las operaciones previas a la apertura del miércoles y Tesla avanzó hasta 3%.

Una fusión de SpaceX y Tesla sería una operación de enormes proporciones, que crearía un conglomerado con presencia en vehículos eléctricos, baterías de almacenamiento de energía, cohetes y satélites. La justificación para reunir esos intereses dispares radica en sus ambiciones compartidas de aprovechar la inteligencia artificial para centros de datos en el espacio, autos sin conductor y robots humanoides.

“No hay duda de que Musk quiere la fusión y quiere concretarla más temprano que tarde”, dijo Gene Munster , fundador de Deepwater Asset Management, que ha invertido en ambas compañías. “Fue una pregunta clave en la llamada y Elon dijo unas tres veces que era una buena idea. Está entusiasmando a la gente y quiere aumentar ese entusiasmo”.

Musk hizo los comentarios después de que SpaceX registrara una ganancia neta de US$ 4,400 millones en el trimestre terminado en septiembre, muy por encima de la proyección promedio de los analistas de US$ 1,880 millones. Los ingresos aumentaron 161% respecto del año anterior y también superaron las expectativas.

Los ingresos del negocio de IA de SpaceX —ahora denominado Super Intelligence, o SI— se dispararon a US$7.560 millones en el trimestre, más de nueve veces lo generado un año antes. SpaceX se ha convertido en un importante proveedor de capacidad informática e infraestructura para Anthropic PBC, Alphabet Inc. y otros, y en agosto adquirió Cursor, desarrollador de una popular herramienta de programación basada en IA.

SpaceX dijo que los suscriptores de su servicio de internet satelital Starlink —su mayor generador de ingresos— llegaron a 13.6 millones en el tercer trimestre, por debajo de lo esperado por los analistas. Aun así, los ingresos del negocio de conectividad superaron las expectativas y aumentaron 69% respecto del año anterior, a US$ 5,250 millones.

“Conectar autos, robots y la adopción de superinteligencia aumentará las necesidades de comunicación no en porcentajes, sino en varios órdenes de magnitud”, dijo Shotwell. “Esperamos que Starlink por sí solo represente una parte significativa del tráfico mundial de internet”.

Al referirse a una posible combinación entre SpaceX y Tesla, Musk dijo que sospecha que “hay gente que supone” que la fusión es una certeza. Aunque señaló que eso sería una exageración, la operación contaría con el respaldo de Chad Anderson, director ejecutivo de Space Capital y uno de los primeros inversores de SpaceX.

“Tiene muchísimo sentido”, dijo Anderson. “Combinadas, serían la única compañía propietaria de toda la infraestructura física de IA, desde la fabricación de chips hasta centros de datos orbitales y dispositivos autónomos en la Tierra. Ningún competidor tiene algo comparable”.