El complejo industrial y las instalaciones de lanzamiento de cohetes de SpaceX en Starbase, Texas, el 30 de abril. Fotógrafo: Gabriel V. Cardenas/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Elon Musk respaldó abiertamente la posibilidad de combinar SpaceX con Tesla Inc. en lo que sería la mayor fusión corporativa de la historia, uniendo activos que abarcan desde autos eléctricos y centros de datos de IA hasta cohetes y capacidades satelitales.

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