“El próximo año, daré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos”, escribió en X el director ejecutivo de la compañía y propietario de la plataforma de redes sociales. “Esta será la primera de muchas”.

No está claro cómo funcionarían esas entregas de acciones y Musk no dio más detalles sobre sus planes. Hay unos 72 millones de niños en EE.UU., según estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, lo que daría a la donación un valor aproximado de US$ 10,500 millones al precio actual de US$ 146 por acción.

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Su publicación se produjo después de que Anthropic revelara planes para colocar el 5% de sus acciones en un fondo destinado a realizar donaciones para abordar asuntos de “beneficio público”. Reguladores de todo el mundo han intensificado los llamados a regular la inteligencia artificial después de que personas del sector advirtieran sobre la posibilidad de escenarios catastróficos. Anthropic, que se prepara para una salida a bolsa de gran envergadura, ha advertido con frecuencia sobre los amplios riesgos sociales y peligros de la IA. El desarrollador de Claude dijo que parte de su nuevo fondo se destinaría a abordar los “efectos en el mercado laboral” de esta tecnología.

Después del anuncio de Anthropic el domingo, Musk respondió a la cuenta de la compañía en X para decir que recomienda entregar las acciones “directamente al público”.

SpaceX facilities in Hawthorne, California, US, on Monday, April 13, 2026. SpaceX has filed confidentially for an initial public offering, according to people familiar with the matter, bringing billionaire Elon Musk's rocket, satellite and AI company closer to delivering the biggest-ever listing.

Los comentarios de Musk se producen después de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableciera la iniciativa Trump Accounts, que entrega US$ 1,000 a niños estadounidenses nacidos entre 2025 y 2028. La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, dijo previamente este año que ella y su esposo habían donado acciones de SpaceX a una Trump Account para más de 2 millones de niños en Estados Unidos.

Musk es, por amplio margen, la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de más de US$ 900,000 millones, según el Bloomberg Billionaires Index. Sus acciones de SpaceX representan la gran mayoría de esa fortuna, con unos US$ 700,000 millones, mientras que el resto proviene de Tesla Inc., Boring Co. y Neuralink.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

El multimillonario tiene antecedentes de plantear ideas que no llegan a concretarse o de sugerir planes que posteriormente explica como bromas. Musk fijó su última publicación sobre las acciones de SpaceX en la parte superior de su perfil en X.

Anthropic hizo su anuncio de beneficio público mientras avanza hacia una esperada oferta pública inicial que podría valorar a la pionera de la IA entre US$ 1.5 billones y US$2 billones. La compañía dijo que podría agregar un 2% adicional al fondo, a discreción de su junta directiva, por cada aumento del 50% en el valor de la empresa por encima de un nivel de referencia establecido.