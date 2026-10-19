Los comentarios de Elon Musk se producen después de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableciera la iniciativa Trump Accounts, que entrega US$ 1,000 a niños estadounidenses nacidos entre 2025 y 2028.
Los comentarios de Elon Musk se producen después de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableciera la iniciativa Trump Accounts, que entrega US$ 1,000 a niños estadounidenses nacidos entre 2025 y 2028.
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Agencia Bloomberg
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Elon Musk prometió distribuir una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos, en una publicación realizada apenas unas horas después de que su competidor en inteligencia artificial Anthropic PBC dijera que reservaría una parte de sus acciones para beneficio público.

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