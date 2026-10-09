Jeff Bezos. Foto: Michael M. Santiago/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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La valoración de Blue Origin en US$ 140,000 millones tras la última ronda de financiación impulsó la fortuna de Jeff Bezos en US$ 87,000 millones, convirtiéndolo en la segunda persona más rica del mundo.

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