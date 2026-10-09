La fortuna de Bezos asciende ahora a US$ 368,500 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, por delante del cofundador de Alphabet Inc. Larry Page y únicamente detrás de Elon Musk, cuya fortuna está en US$ 1.02 billones.

El entusiasmo de los inversores por las empresas espaciales ha sido el principal motor de la fortuna de Bezos y Musk este año. Musk, de 55 años, se convirtió en billonario tras la salida a bolsa de SpaceX en junio. Incluso con el retroceso en el precio de las acciones de la compañía, Musk ha incrementado su fortuna en US$ 405,000 millones este año.

Bezos, de 62 años, constituyó Blue Origin, con sede en Kent, Washington, en el año 2000, aproximadamente dos años antes de que Musk fundara SpaceX. Y si bien SpaceX ha dependido durante mucho tiempo de inversionistas externos para impulsar su crecimiento, esta última ronda de financiación marca la primera vez que Blue Origin ha captado capital de inversión externo.

Bezos no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Coatue Management es el único nuevo inversionista identificado en la ronda de financiación con una contribución de aproximadamente US$ 4,000 millones, según datos de Pitchbook. Bezos ha invertido en fondos Coatue.

Tras esta ronda de financiación, Bezos posee el 93% de la empresa, según el índice de riqueza, mientras que Musk posee alrededor del 35% de SpaceX, excluyendo las opciones y las acciones restringidas.

SpaceX sigue siendo significativamente más grande. Generó casi US$ 18,700 millones en ingresos el año pasado, en comparación con los aproximadamente US$ 800 millones de Blue Origin, según un informe en el Wall Street Journal. SpaceX tiene una capitalización de mercado de aproximadamente US$ 2.23 billones.

Las empresas compiten en varios ámbitos, entre ellos el lanzamiento orbital y el transporte lunar.

Bloomberg había valorado previamente la participación de Bezos en Blue Origin en US$ 17,000 millones, basándose en estimaciones de la cantidad que había invertido en la empresa. El Wall Street Journal informó que Bezos ha invertido alrededor de US$ 30,000 millones desde la fundación de Blue Origin, incluyendo US$ 2,000 millones en la última ronda de financiación.