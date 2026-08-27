Miami se convirtió en una de las ciudades más caras de Estados Unidos pese a que sus trabajadores ganan menos que quienes viven en Nueva York.

El área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach registró en 2024 un índice de paridad de precios regionales de 114.15 puntos, por encima de Nueva York (112.56) y Los Ángeles (113.56), según datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA).

El indicador toma como referencia un promedio nacional de 100 y considera los precios de la vivienda, alimentos, bienes y servicios. Con ello, Miami se ubicó solo por debajo de San Francisco, que registró 115.61 puntos, y pasó a ser por primera vez más costosa que Nueva York bajo esta medición.

El contraste se hace más evidente al observar los ingresos. El salario promedio anual en Miami alcanza los US$67,190, frente a los US$86,310 registrados en Nueva York, de acuerdo con los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Es decir, la remuneración promedio en Miami es aproximadamente US$19,120 menor.

La vivienda presiona el bolsillo

El principal factor detrás del encarecimiento es la vivienda. El valor de las propiedades en el condado de Miami-Dade aumentó 76% desde la pandemia de covid-19 y llegó a una media de US$580,000 en marzo pasado, según Homes.com.

El salto de los precios estuvo acompañado por una fuerte llegada de trabajadores remotos durante la pandemia, muchos de ellos con ingresos superiores al promedio del sur de Florida. Esta demanda elevó el costo de las propiedades mientras los salarios locales no avanzaron al mismo ritmo.

El problema se refleja también en el presupuesto de los hogares. Según un reporte de United Way Miami citado por EFE, una familia de Miami-Dade tiene un ingreso promedio anual de US$72,311, pero requiere unos US$89,844 para cubrir sus necesidades básicas.

La diferencia entre ingresos y gastos también está teniendo un impacto social. Una investigación de Unite Here sitúa en 19.4% la tasa general de pobreza de la ciudad de Miami, en un contexto en el que la oferta de viviendas accesibles resulta insuficiente para buena parte de la población.

El otro lado del boom inmobiliario

El encarecimiento de Miami ocurre, además, mientras la ciudad continúa atrayendo a personas de grandes patrimonios. La población millonaria de la metrópoli aumentó 94% entre 2014 y 2024, hasta alcanzar unas 38.800 personas, según el informe de las Ciudades más ricas del mundo de Henley & Partners.

La llegada de grandes fortunas también se refleja en el mercado inmobiliario de lujo. Este año, Mark Zuckerberg adquirió una mansión valorada en US$170 millones en Indian Creek, una exclusiva zona donde también tienen propiedades Jeff Bezos e Ivanka Trump.

Pero el crecimiento de la riqueza no necesariamente se traduce en mayor accesibilidad para los residentes. De hecho, Miami-Dade registró una pérdida de 10,115 habitantes entre julio de 2024 y julio de 2025, según datos del Censo de Estados Unidos.

Miami. Foto: Pexels

Así, el nuevo escenario de Miami combina dos tendencias: una ciudad cada vez más atractiva para los grandes patrimonios y, al mismo tiempo, un costo de vida que aumenta más rápido que la capacidad de pago de muchos trabajadores.

El desafío, según especialistas citados por EFE, está en ampliar la oferta de vivienda de menor costo para evitar que el crecimiento inmobiliario termine expulsando a los residentes que sostienen la economía local.

Elaborado con información de EFE.