Si esperabas tu entrevista para obtener una visa de inmigrante a Estados Unidos, o ya contabas con una cita, podrías enfrentar una demora. La administración Trump puso en pausa estas entrevistas en embajadas y consulados de todo el mundo mientras capacita a funcionarios en la aplicación de criterios más estrictos sobre “carga pública”. Debido a que la decisión no afecta todas las visas, te mencionamos qué solicitantes no están incluidos en la medida.

¿POR QUÉ LA ADMINISTRACIÓN TRUMP TOMÓ LA MEDIDA?

La administración del presidente Donald Trump busca que los oficiales consulares apliquen criterios más estrictos al revisar si una persona podría convertirse en una carga pública, por lo que deberán aplicar un análisis más riguroso de recursos económicos, patrocinio financiero, estado de salud, edad, educación, habilidades laborales y otros factores vinculados a la autosuficiencia económica. Cabe precisar que la pausa se traduce principalmente en entrevistas canceladas o reprogramadas, publica Reuters.

El Departamento de Estado capacita a sus funcionarios para aplicar una revisión más estricta sobre posibles casos de “carga pública”. Revisa si tu entrevista podría ser cancelada o reprogramada (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LOS SOLICITANTES DE VISA QUE RESULTAN AFECTADOS

La pausa temporal de entrevistas para solicitar una visa de inmigrante impacta a quienes tramitan una residencia permanente desde fuera de EE.UU. mediante procesamiento consular, entre ellos:

Familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, como esposos, hijos y padres.

Beneficiarios de visas familiares de preferencia.

Personas con visas de inmigrante por empleo, como EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 y EB-5.

Ganadores de la lotería de visas de diversidad.

Algunos casos de adopción internacional y residentes permanentes que solicitan una visa SB-1 de residente que retorna.

LAS VISAS QUE NO FUERON AFECTADAS POR LA PAUSA TEMPORAL

Según The Economic Times, las entrevistas de los siguientes solicitantes de visas no están afectados por la pausa temporal.

Tipo de visa Ejemplos Visitante B-1/B-2 para negocios, turismo o visitas Estudio F-1 y M-1 Intercambio J-1 Trabajo temporal H-1B, L-1, O-1 y P Otras categorías no inmigrantes Dependen de los procedimientos habituales de cada consulado

Por lo tanto, las personas con estas visas deben mantener su cita, salvo que su embajada o consulado les comunique directamente una cancelación o reprogramación.

¿DE QUÉ FORMA AFECTA ESTA PAUSA A LOS SOLICITANTES QUE YA TENÍAN SU ENTREVISTA CONSULAR AGENDADA?

Si tenías una entrevista consular de visa de inmigrante programada, lo que sucederá es que tu cita puede ser cancelada, aplazada o ajustada. Las embajadas y consulados deben comunicar al solicitante la nueva fecha y hora.

“Cuando hay cambios en las citas para entrevistas de visa, las embajadas y los consulados comunican dichos cambios directamente a los solicitantes”, señaló un portavoz del Departamento de Estado (DOS) a la Agencia France-Presse (AFP) en un correo electrónico.

El DOS todavía no ha anunciado cuándo volverá a operar con normalidad el calendario de entrevistas, por lo pronto está centrado en la capacitación para que se evalúa a los solicitantes de visa y se determine si podrían ser una carga pública “y que probablemente no dependan de los beneficios públicos estadounidenses reservados para ciudadanos estadounidenses necesitados que cumplan los requisitos”, indicó el portavoz en su correo electrónico, publica Le Monde.

¿Qué ocurre con la cita?

Algunos solicitantes ya han recibido correos informando que su entrevista fue pospuesta o reprogramada.

No deben asumir que podrán presentarse a la embajada o consulado si no han recibido confirmación de que la cita sigue vigente.

La representación consular correspondiente debe enviar instrucciones y una nueva fecha cuando pueda reacomodar las entrevistas.

A tener en cuenta

La reprogramación de la entrevista no significa, por sí sola, que el caso haya sido negado ni que la petición migratoria aprobada haya perdido su validez. Es una demora administrativa relacionada con la pausa y la capacitación de oficiales consulares.

Sin embargo, el retraso puede extender el tiempo de separación familiar o la fecha prevista para mudarse, iniciar un empleo o viajar. Además, antes de la nueva entrevista quizá sea necesario actualizar documentos con fecha de vencimiento, como el certificado policial, el examen médico o la evidencia financiera del patrocinador. Esto dependerá de cuánto tarde la reprogramación y de las instrucciones específicas del consulado.