Unos cinco meses después de haber suspendido el patrocinio de visados H‑1B en Texas, el gobernador Greg Abbott ha solicitado la redacción de una ley destinada a prohibir la contratación permanente de trabajadores extranjeros en el sector público estatal. Según Abbott, dicho mecanismo habría favorecido únicamente a inmigrantes contratados con salarios inferiores, en perjuicio de los residentes locales. “Los empleos de Texas deberían ser solo para tejanos. Punto”, expresó en su cuenta de X, donde publicó un video en el que cuestiona esta práctica. Si su propuesta llegara a aprobarse, ¿qué plazas estatales quedarían excluidas para personas extranjeras? En los párrafos siguientes lo explicamos.

“Las visas H-1B son emitidas únicamente por el gobierno federal, pero eso no me detuvo de ordenar a las agencias estatales que investiguen fraude relacionadas a ellas en Texas, tampoco me impidió emitir una orden ejecutiva ordenando al estado que deje de usarlas para contrataciones. Ahora en la próxima sesión, necesitamos codificar eso y prohibir que cualquier gobierno local o estatal use las visas H-1B para fines de contratación”, dijo en el clip publicado en sus redes el 18 de junio de 2026.

Texas Jobs should go only to Texans. Period.



Governor Abbott has already halted the use of H-1B visas in state hiring.



He is calling for that policy to be made law and expanded to all state and local government hiring across Texas. pic.twitter.com/XWPTIbczQ8 — Governor Hot Wheels (@GovHotWheels_TX) June 18, 2026

LOS EMPLEOS ESTATALES QUE QUEDARÍAN EXCLUIDOS PARA EXTRANJEROS EN TEXAS

Bajo el argumento de que los trabajadores estadounidenses están siendo desplazados por mano de obra extranjera peor pagada, la iniciativa de Abbott busca impedir que las agencias estatales, municipios y entidades gubernamentales de Texas recurran a este programa para contratar personal extranjero no sin antes haber agotado la búsqueda entre los residentes locales. Si su propuesta recibe luz verde, los empleos que quedarían excluidos para los inmigrantes con visas H-1B son los siguientes:

Cargos académicos y de docencia en universidades públicas.

Investigadores universitarios y de centros públicos de investigación.

Puestos de tecnología de la información y otros perfiles STEM en organismos estatales.

Profesionales científicos.

Analistas de datos o de investigación.

Contadores con alta especialización contratados por agencias públicas.

Personal clínico especializado en hospitales o instituciones de salud públicas.

De darse el bloqueo de nuevos ingresos de trabajadores extranjeros H‑1B en Texas, los organismos afectados serían:

Las agencias gubernamentales dependientes del Poder Ejecutivo.

Las universidades públicas y otros establecimientos educativos.

Diversas instituciones vinculadas a servicios financiados por el estado.

Hospitales públicos.

¿Qué no hace la medida?

No prohíbe que esas plazas existan, sino que impide contratar a nuevos extranjeros mediante H‑1B para cubrirlas.

No afecta directamente a empleadores privados del sector privado en Texas, que siguen pudiendo patrocinar H‑1B bajo la normativa federal, salvo futuras leyes adicionales.

¿Qué son las visas H-1B?

Las visas H-1B son un tipo de visa de no inmigrante de Estados Unidos que permite a los empleadores estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones que requieren la aplicación teórica y práctica de un conjunto de conocimientos altamente especializados. Las plazas requieren de un título de licenciatura o superior en la especialidad específica, o su equivalente. La solicitud siempre la hace el empleador, no el trabajador directamente, por lo que suele aprobarse inicialmente por hasta tres años y puede extenderse con un máximo de seis años en total.

De acuerdo con una publicación de Associated Press, en el año 2025 se contrataron centenares de extranjeros con visa H-1B en Texas. Según los registros: el Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas en Dallas contrató 228 titulares de visa; la Universidad de Texas A&M en College Station, 214; el Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas en Houston, 171; la Universidad de Texas en Austin, 169; y la Universidad Texas Tech en Lubbock, 143.

Esos profesionales continúan con sus trabajos por las autorizaciones ya existentes, mientras que las nuevas contrataciones son las que se congelaron en el Estado de la Estrella Solitaria.

¿HASTA CUÁNDO SE SUSPENDIERON LAS NUEVAS PETICIONES DE VISAS H-1B?

La suspensión de visas H-1B estará vigente hasta el 31 de mayo de 2027, a menos que sea aprobada por escrito por la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas.