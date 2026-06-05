Si estás cursando estudios en Texas, hay una muy buena noticia: la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés) aprobó más de 2,5 millones de dólares en ayudas para instituciones educativas del noreste del estado. Estos fondos, avalados por el gobernador Greg Abbott, se usarán para reforzar la formación laboral en áreas donde se necesitan más trabajadores especializados. La idea es que un mayor número de alumnos tenga acceso a entrenamientos actualizados y alineados con las exigencias del mercado, aumentando sus oportunidades de conseguir empleos bien pagados al concluir sus estudios. ¿Qué estudiantes resultarán beneficiados y cómo se repartirán los fondos? En esta nota te lo explicamos.

“Estas subvenciones brindarán a los estudiantes del este de Texas la capacitación práctica y la educación técnica que necesitan para tener una carrera exitosa. El futuro de nuestro estado está en buenas manos gracias a la educación que ofrecemos hoy a los jóvenes tejanos”, señaló Abbott en un comunicado oficial.

Los fondos se repartirán entre nueve instituciones educativas (Foto referencial: Agencia Andina)

LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON ESTAS SUBVENCIONES EN TEXAS

Se verán beneficiados principalmente un total de 700 estudiantes de nueve escuelas del este de Texas que cursan programas de formación técnica y profesional (CTE) orientados a empleos de alta demanda. Cabe precisar que los fondos provienen del programa Empleos y Educación para Tejanos (JET) que depende de la TWC.

En total son nueve becas por $2.524.300 distribuidas en las siguientes escuelas y distritos escolares:

Escuela / Distrito Monto (USD) Nro. estudiantes Distrito Escolar Independiente de Central Heights (ISD) $219,849 50 Distrito Escolar Independiente de Frankston $321,458 147 Distrito Escolar Independiente de Hawkins $334,330 20 Distrito Escolar Independiente de Kemp $226,442 130 Kilgore College $354,490 60 Distrito Escolar Independiente de Martinsville $192,032 5 Distrito Escolar Independiente de Mineola $274,989 165 Colegio Comunitario del Noreste de Texas $275,416 96 Tyler Junior College $325,293 27

MÁS DETALLES DE LAS ESCUELAS O DISTRITOS ESCOLARES BENEFICIADOS

El Distrito Escolar Independiente de Central Heights (ISD) recibirá 219,849 dólares para formar a 50 alumnos como flebotomistas, en alianza con Angelina College.

El Distrito Escolar Independiente de Frankston obtendrá 321,458 dólares destinados a la formación de 147 estudiantes en soldadura, en coordinación con Trinity Valley Community College.

El Distrito Escolar Independiente de Hawkins contará con 334,330 dólares para preparar a 20 alumnos como técnicos de emergencias médicas, junto con Tyler Junior College.

El Distrito Escolar Independiente de Kemp dispondrá de 226,442 dólares para entrenar a 130 estudiantes como auxiliares de enfermería, mediante un convenio con Trinity Valley Community College.

Kilgore College recibirá 354,49 dólares para capacitar a 60 estudiantes como mecánicos e instaladores de sistemas de climatización.

El Distrito Escolar Independiente de Martinsville tendrá 192,032 dólares para formar a cinco alumnos como auxiliares de enfermería, en colaboración con Panola College.

El Distrito Escolar Independiente de Mineola accederá a 274,989 dólares para entrenar a 165 estudiantes como técnicos y mecánicos de servicio automotriz, de la mano de Tyler Junior College.

El Colegio Comunitario del Noreste de Texas contará con 275,416 dólares para preparar a 96 alumnos como enfermeros titulados.

Tyler Junior College recibirá 325,293 dólares para capacitar a 27 estudiantes como tecnólogos y técnicos veterinarios.

Las subvenciones del programa JET cubren los costos iniciales necesarios para crear o ampliar programas de capacitación laboral dirigidos a estudiantes de colegios comunitarios, instituciones estatales y técnicas públicas, distritos escolares y escuelas chárter de matrícula abierta. El equipamiento adquirido con estos fondos debe destinarse exclusivamente a preparar a los alumnos para empleos en ocupaciones con alta demanda en el mercado.

De acuerdo con estimaciones del ámbito educativo en Texas, alrededor de 2,6 millones de personas tienen algunos créditos universitarios, pero no lograron completar un título; es decir, comenzaron una carrera pero no la terminaron. Para el gobierno estatal, este grupo, junto con los estudiantes de colegios comunitarios, representa una parte clave de la futura fuerza laboral que se busca impulsar mediante este tipo de programas de formación.