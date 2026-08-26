Consulados y embajadas de Estados Unidos en todo el mundo dejarán, momentáneamente, de tramitar citas para algunos visados. Foto: difusión / referencial ChatGPT
Consulados y embajadas de Estados Unidos en todo el mundo dejarán, momentáneamente, de tramitar citas para algunos visados. Foto: difusión / referencial ChatGPT
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Redacción Gestión
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, de acuerdo con medios como Bloomberg, Financial Times y Reuters. Desde el Departamento de Estado aún no oficializan la medida.

De esa manera, se frenarán las entrevistas para solicitar visados en todas las embajadas y consulados de Estados Unidos a nivel global.

No obstante, trascendió que no aplicará para la visa de no inmigrante —la cual se entrega a los que desean visitar el país temporalmente, sea por turismo, negocios o tratamientos médicos—.

de los funcionarios consulares estadounidenses.

La administración de Donald Trump alega que la suspensión de citas para visados responde a una capacitación de gran escala en consulados y embajadas de todo el mundo. Foto: ChatGPT
La administración de Donald Trump alega que la suspensión de citas para visados responde a una capacitación de gran escala en consulados y embajadas de todo el mundo. Foto: ChatGPT

Según Fox News, desde el Departamento de Estado aclaran que la “capacitación global ajustará las citas para los servicios de visado”.

De esa manera, se busca que los empleados consulares identifiquen o si es “susceptible de necesitar asistencia” estatal.

Reprogramación de citas

En el caso de los afectados por la suspensión de entrevistas en embajadas y consulados, se les notificará vía correo electrónico sobre la reprogramación de las citas agendadas. No requieren realizar ningún trámite adicional, según Financial Times.

Se espera que en las próximas horas el Departamento de Estado oficialice la medida temporal y cumpla con aclarar a los afectados por la paralización sobre las nuevas fechas de entrevistas para requerir la visa a Estados Unidos.

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