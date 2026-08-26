El gobierno de Donald Trump dispuso la suspensión temporal de los trámites de visas para los inmigrantes de todo el mundo, de acuerdo con medios como Bloomberg, Financial Times y Reuters. Desde el Departamento de Estado aún no oficializan la medida.

De esa manera, se frenarán las entrevistas para solicitar visados en todas las embajadas y consulados de Estados Unidos a nivel global.

No obstante, trascendió que no aplicará para la visa de no inmigrante —la cual se entrega a los que desean visitar el país temporalmente, sea por turismo, negocios o tratamientos médicos—.

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Dicha suspensión de citas para visados responde a una “capacitación exhaustiva” de los funcionarios consulares estadounidenses.

La administración de Donald Trump alega que la suspensión de citas para visados responde a una capacitación de gran escala en consulados y embajadas de todo el mundo. Foto: ChatGPT

Según Fox News, desde el Departamento de Estado aclaran que la “capacitación global ajustará las citas para los servicios de visado”.

De esa manera, se busca que los empleados consulares identifiquen si un aspirante a la visa puede convertirse en una carga pública para Estados Unidos o si es “susceptible de necesitar asistencia” estatal.

Reprogramación de citas

En el caso de los afectados por la suspensión de entrevistas en embajadas y consulados, se les notificará vía correo electrónico sobre la reprogramación de las citas agendadas. No requieren realizar ningún trámite adicional, según Financial Times.

Se espera que en las próximas horas el Departamento de Estado oficialice la medida temporal y cumpla con aclarar a los afectados por la paralización sobre las nuevas fechas de entrevistas para requerir la visa a Estados Unidos.