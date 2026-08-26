Estados Unidos retomó la construcción de un tramo de 100 kilómetros de muro en la frontera entre Arizona y México, pese a la oposición de la Nación Tohono O’odham, que cuestiona que la obra atraviese un área considerada sagrada.

Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), confirmó que el proyecto, denominado ‘Tucson 5’, volvió a ponerse en marcha.

Según Scott, la obra permitirá cerrar uno de los principales corredores de contrabando y tráfico en la frontera suroeste de Estados Unidos, una zona desértica y remota que, de acuerdo con las autoridades, ha sido utilizada durante décadas para el traslado de drogas, el tráfico de personas y actividades vinculadas a los carteles.

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El muro entre Arizona y México

El anuncio se produjo luego de que un juez federal en California rechazara la solicitud de la Nación Tohono O’odham para suspender temporalmente la construcción del muro a lo largo de su reserva, ubicada en el sur de Arizona.

El presidente Trump durante su visita a la frontera sur en el condado de Cochise. EE.UU. retomó la construcción de un tramo de 100 kilómetros de muro fronterizo en Arizona. Foto: EFE.-

En su decisión, el magistrado señaló que la tribu no logró demostrar que la construcción implique una reducción ilegal de su reserva o una invasión federal, como sostiene en la demanda presentada en junio.

La congresista demócrata Adelita S. Grijalva, junto con otros tres representantes de la Cámara de EE.UU., pidió este martes a los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) e Interior (DOI) detener de inmediato los trabajos.

Los legisladores solicitaron que el Gobierno federal realice previamente una consulta con la Nación Tohono O’odham sobre los posibles efectos de la obra.

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La batalla legal

“Nos preocupa enormemente que el gobierno federal no haya llevado a cabo una consulta significativa con las naciones tribales sobre proyectos que podrían afectar sitios sagrados, recursos culturales y territorios ancestrales”, señalaron los congresistas en su petición.

La carta también cuestiona el uso de fondos públicos para financiar barreras fronterizas secundarias y plantea que el DHS debería evaluar alternativas consideradas más efectivas y rentables para reforzar la seguridad en la frontera.

Entre ellas, los legisladores mencionaron la modernización y el fortalecimiento de los puertos de entrada entre Estados Unidos y México.

Con información de EFE.