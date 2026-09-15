Summa Gold incorporó 80 camiones de 80 toneladas y excavadoras de gran tamaño, con una inversión cercana a US$ 15 millones. (Foto: Archivo)
Summa Gold incorporó 80 camiones de 80 toneladas y excavadoras de gran tamaño, con una inversión cercana a US$ 15 millones. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
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Summa Gold está dando un giro en su estrategia operativa con una apuesta por tecnología y maquinaria china. La compañía ya incorporó una flota de 80 camiones mineros de 80 toneladas y excavadoras de gran dimensión, en un paquete de renovación cercano a US$ 15 millones. La apuesta busca reducir costos, pero también responde a las prestaciones que la empresa ha encontrado en estos equipos.

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