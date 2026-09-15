“Los hemos evaluado. Satisface nuestros requerimientos y estándares de seguridad y de comodidad para los operadores”, señaló Jaime Polar, gerente general de Summa Gold, a Gestión. Incluso, afirmó que “en algunos aspectos” la tecnología de estos camiones los ha sorprendido y que “no tiene nada que envidiar a otras tecnologías que conocemos”.

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Una apuesta por tecnología china

La decisión está vinculada al peso del movimiento de tierras en los costos de una operación de tajo abierto. Entre 70% y 80% del costo de producción corresponde a esta actividad. “Lo que nosotros podemos controlar no son los precios a los que vendemos, sino el costo al que producimos”, explicó Polar en el marco de Expomina 2026.

El paquete comprende más de US$ 10 millones en los camiones y, al sumar las excavadoras, llega a casi US$ 15 millones. El modelo contempla que Summa Gold apoye a sus contratistas con la cuota inicial, mientras el resto se financia con bancos o los proveedores de los equipos.

“Somos la primera operación minera no china en usar esta flota y hasta el momento nos va bien”, sostuvo Polar. La experiencia, añadió, lleva a la empresa a pensar que otras operaciones podrían replicar este modelo y que la presencia china en la minería peruana será cada vez mayor.

La incorporación de equipos chinos continuará en la empresa. Actualmente participan en carguío y acarreo, mientras que el siguiente paso será llevar esta tecnología a la perforación. “Pronto vamos a tener perforación, acarreo y carguío con tecnología china”, adelantó el ejecutivo.

La hoja de ruta de la compañía también contempla una evolución hacia equipos híbridos y eléctricos. El objetivo es pasar de los actuales camiones diésel a unidades híbridas y, posteriormente, a vehículos 100% eléctricos, además de avanzar hacia camiones autónomos con apoyo de tecnología 5G. Polar contó que durante sus visitas a China pudo conocer minas donde la totalidad de los camiones opera de manera autónoma.

Los equipos incorporados provienen de marcas como Sany y Zoomiion en mayor medida. Polar consideró que estos fabricantes pueden convertirse en actores importantes dentro de la industria minera.

El nuevo plan de vida de Isabelita extiende sus operaciones hasta 2040, con una producción de más de 100,000 onzas por año. (Foto: Summa Gold).

Más de 100,000 onzas este año

La apuesta tecnológica también apunta a elevar la producción. “Nos permite optimizar los costos de producción. A la vez nos permite también mejorar los niveles de producción”, aseguró Polar. Summa Gold espera superar las 100,000 onzas de oro este año, con un crecimiento de 20%, y pasar del octavo al sexto productor de oro del país.

La compañía prepara además nuevas operaciones. Una de ellas, todavía sin nombre, debería entrar en producción en el segundo semestre de 2027. A partir de estas incorporaciones, la empresa busca llegar a entre 200,000 y 250,000 onzas en el mediano y largo plazo.

Polar explicó que algunos de los proyectos que sostendrán esta expansión ya se encuentran en fase final de ingeniería, mientras que otros todavía avanzan en la estimación de sus recursos. La siguiente operación será relativamente pequeña, pero se sumará progresivamente a la cartera de la compañía.

Isabelita hasta 2040

En paralelo, Summa Gold actualizó el plan de vida de Isabelita, ubicada en La Libertad, hasta 2040, luego de optimizar sus recursos y planes de minado. “El nuevo plan de vida de la mina es hasta el 2040, con una producción superior a las 100,000 onzas por año”, mencionó Polar.

El crecimiento requerirá nuevo capital. La compañía contempla entre US$ 30 millones y US$ 40 millones de CAPEX de sostenimiento para Isabelita, mientras que cada nueva operación podría demandar alrededor de US$ 100 millones.

El desarrollo de estos proyectos, sin embargo, enfrenta un factor que escapa al ámbito operativo: los permisos. Polar señaló que las autorizaciones son uno de los principales frenos para acelerar la puesta en marcha de nuevas minas. “Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) más o menos toma siete años”, explicó, por lo que incluso un proyecto con recursos identificados debe atravesar un largo proceso antes de iniciar operaciones.

Jaime Polar, gerente general de Summa Gold, destacó en el marco de Expomina la experiencia de la minera con equipos de tecnología china, que ya utiliza en las actividades de carguío y acarreo. (Foto: Archivo GEC)

Plata y una adquisición en el sur

El oro seguirá siendo el principal eje, pero Summa Gold también avanza en plata. La empresa está terminando de evaluar un nuevo yacimiento de plata que podría convertirse en su primer proyecto de este metal. “Nuestro principal eje será oro y plata será un eje secundario”, precisó Polar.

A la expansión orgánica se suma una posible adquisición. Polar confirmó que la compañía evalúa una operación en el sur del país, aunque por ahora solo pudo adelantar su ubicación. “Está en el sur, es lo que te puedo adelantar”, comentó, sin brindar por el momento mayores detalles sobre el activo o la operación.

Para 2027, la compañía espera anunciar nuevas novedades y, si las condiciones avanzan según lo previsto, concretar la apertura de una nueva operación minera de menor tamaño. Con ello, Summa Gold busca combinar la reducción de costos vía tecnología china con una expansión progresiva de su producción y portafolio, con miras a alcanzar entre 200,000 y 250,000 onzas en el mediano y largo plazo.