La minera canadiense Bear Creek Mining S.A.C. recibió la aprobación ambiental para realizar nuevas actividades de exploración en el proyecto de plata Corani, ubicado en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, en Puno. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el Cuarto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado por la compañía, que incorpora nuevos componentes para ampliar la información geológica de Corani, uno de los mayores yacimientos de plata sin desarrollar del mundo.

La modificación contempla 10 plataformas de perforación y 17 sondajes, con una longitud total conjunta de 5,980 metros. A esos componentes, se suma la inclusión de seis trincheras de exploración, que tendrán una longitud acumulada de 2,234 metros, así como 2.56 kilómetros de accesos temporales para conectar las nuevas plataformas.

El objetivo principal de las nuevas plataformas y trincheras es obtener información geológica sobre potenciales recursos minerales adicionales en la zona del proyecto. Una de las plataformas estará ubicada al norte del tajo aprobado, mientras que las otras nueve se localizarán al sur del depósito de desmonte de mina y relave principal aprobado.

Los trabajos de exploración en Corani

Las perforaciones se realizarán mediante los 17 sondajes previstos, con longitudes individuales que van desde 80 hasta 650 metros, según la plataforma y el objetivo de cada perforación. En total, los trabajos de perforación contemplados en el ITS alcanzan los 5,980 metros.

Las seis trincheras tendrán 1.5 metros de ancho y 1.5 metros de profundidad, con una longitud acumulada de 2,234 metros. Estas estarán ubicadas al sur del depósito de desmonte de mina y relave principal.

Para acceder a las nuevas plataformas, Bear Creek habilitará 2.56 kilómetros de accesos temporales, con un ancho de entre 2.5 y 4 metros. La habilitación de estos accesos y las plataformas se realizará progresivamente durante unos 90 días, mientras que las trincheras y los sondajes tendrán un plazo máximo de 113 días.

Bear Creek contempla una inversión de US$2.5 millones para las modificaciones del cuarto ITS de Corani. Los trabajos de exploración tendrán un plazo máximo de 113 días. (Foto: Bear Creek).

Inversión de US$ 2.5 millones

El presupuesto integral previsto para implementar las modificaciones contempladas en el cuarto ITS de Corani asciende a US$ 2.5 millones, según el informe de evaluación del Senace.

La aprobación corresponde a modificaciones enfocadas en la etapa de exploración. El propio informe señala que estas actividades generarían impactos ambientales negativos no significativos, para los cuales se contemplan medidas de prevención, control y mitigación.

La resolución del Senace precisa que la aprobación del cuarto ITS no autoriza por sí misma el inicio de actividades ni constituye el otorgamiento de otras licencias, permisos o autorizaciones que la compañía requiera para ejecutar el proyecto.