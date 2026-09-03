La canadiense Magma Silver Corp. avanza con la preparación de nuevas actividades de exploración en Niñobamba, su proyecto de plata y oro ubicado en Ayacucho, mientras mantiene conversaciones con dos comunidades locales para establecer acuerdos de acceso superficial. ¿Qué resultados y antecedentes respaldan el interés de la minera en Niñobamba?

Por lo pronto, la empresa ya cuenta con los permisos necesarios para perforar en la zona Joramina, dentro del referido proyecto, una vez que concluya el proceso de acuerdos comunitarios.

El proyecto comprende aproximadamente 4,196 hectáreas que Magma posee o tiene sujetas a una opción de compra, con una participación del 100%. La zona alberga un corredor mineralizado de aproximadamente 8 kilómetros, asociado a un sistema epitermal de plata y oro de alta y baja sulfuración.

Niñobamba cuenta con una extensa base de información generada por operadores anteriores. Newmont, AngloGold Ashanti, Bear Creek y Rio Silver destinaron más de 14.5 millones de dólares canadienses a trabajos de exploración, que incluyeron más de 9,700 metros de perforación.

En el caso de Joramina, Gestión reportó previamente que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó 20 plataformas de perforación con una vigencia de 14 meses. Magma también había previsto destinar US$1 millón a su programa de exploración y perforación en esta zona.

Magma reporta nuevos resultados de oro y plata en Niñobamba

Los trabajos de muestreo realizados por Magma ampliaron las señales de mineralización en distintos sectores del proyecto Niñobamba. En cuatro antiguas labores mineras ubicadas inmediatamente al norte de Joramina Central, cinco muestras registraron un promedio de 5.32 g/t de oro y 149.7 g/t de plata, con valores individuales de entre 0.50 y 14.56 g/t de oro, y de 18.8 a 329.5 g/t de plata.

En Rafaela, 10 muestras promediaron 0.21 g/t de oro y 36.2 g/t de plata, con máximos de 0.4 g/t de oro y 217.7 g/t de plata.

Este resultado se vincula con un antecedente reportado por Gestión: durante la fase 2 de trabajos de campo, Magma encontró un túnel no reportado por Newmont en el que obtuvo ese intervalo de 10 metros con 2.32 g/t de oro. La empresa evaluaba entonces perforar desde el interior del túnel.

Magma Silver identificó mineralización de oro y plata en Rafaela, otra de las zonas evaluadas durante sus trabajos de exploración en Niñobamba. (Foto referencial).

Al noreste de la galería, una muestra de roca de 0.70 metros registró 17.41 g/t de oro y 433.6 g/t de plata. En las vetas también se identificaron galena y esfalerita, aunque estos elementos todavía no han sido ensayados. En Randypata, una muestra compuesta aleatoria reportó 0.20 g/t de oro y 265.9 g/t de plata.

Magma interpreta estos resultados superficiales como parte de una zona que podría superponerse con un sistema de pórfido de cobre, plomo y zinc aún no explorado.

BHP también prepara perforaciones en la zona

Magma Silver también evalúa el potencial de un sistema de pórfido de cobre, plomo y zinc asociado a los resultados de superficie identificados en Niñobamba. (Foto: Magma Silver).

La exploración alrededor de Niñobamba también registra actividad de otros operadores. BHP posee un amplio paquete de terrenos al oeste del proyecto y, según documentos regulatorios peruanos, recibió aprobación ambiental para realizar hasta 46,000 metros de perforación, aproximadamente nueve kilómetros al oeste de la propiedad de Magma.

La minera canadiense sostiene que Niñobamba es el mayor sistema con predominio de plata de la tendencia regional que no está controlado por una gran empresa.

El siguiente paso será cerrar los acuerdos con las comunidades para habilitar el acceso a Joramina y avanzar con las perforaciones. Mientras tanto, Magma seguirá recopilando información histórica, preparando su programa de exploración y reforzando el equipo a cargo del proyecto.