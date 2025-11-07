El proyecto Niñobamba está conformado por tres concesiones contiguas —Joramina, Randypata y Niñobamba Main— que en conjunto suman 4,100 hectáreas. (Foto referencial: Epiroc)
El proyecto Niñobamba está conformado por tres concesiones contiguas —Joramina, Randypata y Niñobamba Main— que en conjunto suman 4,100 hectáreas. (Foto referencial: Epiroc)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La canadiense anunció que el Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem) otorgó el permiso de perforación para la zona Joramina, parte del proyecto Niñobamba de oro y plata, ubicado en el sur del país. El permiso, emitido el 17 de octubre, marca un hito clave para la compañía, que busca avanzar en una de sus iniciativas más prometedoras dentro de su portafolio en Latinoamérica.

El proyectoJoramina, Randypata y Niñobamba Main— que en conjunto suman 4,100 hectáreas. Según la empresa, el permiso autoriza la instalación de 20 plataformas de perforación, desde las cuales se podrán realizar múltiples perforaciones direccionales, lo que permitiría ejecutar la totalidad del programa planificado para la zona Joramina. El permiso tiene una vigencia de 14 meses a partir de su emisión.

El CEO y presidente de Magma, Stephen Barley, destacó que la obtención del permiso es resultado del trabajo del equipo técnico local, liderado por Carlos Agreda, gerente general de la filial peruana, y Jeffrey Reeder, asesor técnico principal. “Este es un paso importante, ya que los permisos de perforación en Perú requieren un proceso detallado y un esfuerzo significativo. Contamos con la experiencia y los recursos necesarios para avanzar con el programa”, afirmó.

La compañía precisó que destinará , monto que representa un incremento sustancial respecto al plan inicial. Este presupuesto forma parte de los fondos obtenidos en la colocación privada de US$5 millones anunciada en octubre, que permitirá ampliar las actividades de exploración.

La compañía precisó que destinará US$1 millón (CAD$1,4 millones) al programa de exploración y perforación en Joramina, monto que representa un incremento sustancial respecto al plan inicial.(Foto referencial: Epiroc)
La compañía precisó que destinará US$1 millón (CAD$1,4 millones) al programa de exploración y perforación en Joramina, monto que representa un incremento sustancial respecto al plan inicial.(Foto referencial: Epiroc)
LEA TAMBIÉN: Plata y oro en Perú: Magma Silver confirma resultados de alta ley en Niñobamba

Confirma altas leyes en Joramina y prepara nueva fase de perforación

Joramina fue anteriormente objeto de un informe interno de Newmont Corporation, elaborado en 2011, que reportó recursos significativos de oro y plata con precios de referencia de US$1,200 por onza de oro y US$20 por onza de plata. Magma indicó que buscará confirmar y ampliar esos resultados mediante su nuevo programa de perforación.

Durante la fase 2 de trabajos de campo, , en el que se obtuvieron resultados de alta ley: 10 metros con 2.32 gramos de oro por tonelada y 4.085 onzas de plata por tonelada en un compuesto de cinco metros. Además, muestras cercanas al túnel arrojaron 0.70 metros con 17.41 gramos de oro por tonelada y 13.94 onzas de plata por tonelada. Magma evalúa la posibilidad de perforar desde el interior del túnel, lo que requeriría una modificación menor del permiso.

El programa ampliado será diseñado junto con un geólogo independiente certificado bajo la norma NI 43-101, y la compañía planea divulgar próximamente los detalles de las ubicaciones de perforación y el cronograma de ejecución.

LEA TAMBIÉN: Xali Gold delimita próximos pasos en proyecto de oro Pico Machay: exploración y pruebas

TE PUEDE INTERESAR

Tambomayo recibe luz verde del Senace para mejoras técnicas y ambientales en su operación
La australiana Ausenco apuesta por Perú: inversión, innovación y minería sostenible
Hochschild da un paso clave para maximizar el potencial del proyecto Volcán en Chile

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.