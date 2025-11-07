La canadiense Magma Silver Corp. anunció que el Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem) otorgó el permiso de perforación para la zona Joramina, parte del proyecto Niñobamba de oro y plata, ubicado en el sur del país. El permiso, emitido el 17 de octubre, marca un hito clave para la compañía, que busca avanzar en una de sus iniciativas más prometedoras dentro de su portafolio en Latinoamérica.

El proyecto Niñobamba está conformado por tres concesiones contiguas —Joramina, Randypata y Niñobamba Main— que en conjunto suman 4,100 hectáreas. Según la empresa, el permiso autoriza la instalación de 20 plataformas de perforación, desde las cuales se podrán realizar múltiples perforaciones direccionales, lo que permitiría ejecutar la totalidad del programa planificado para la zona Joramina. El permiso tiene una vigencia de 14 meses a partir de su emisión.

El CEO y presidente de Magma, Stephen Barley, destacó que la obtención del permiso es resultado del trabajo del equipo técnico local, liderado por Carlos Agreda, gerente general de la filial peruana, y Jeffrey Reeder, asesor técnico principal. “Este es un paso importante, ya que los permisos de perforación en Perú requieren un proceso detallado y un esfuerzo significativo. Contamos con la experiencia y los recursos necesarios para avanzar con el programa”, afirmó.

La compañía precisó que destinará US$1 millón (CAD$1,4 millones) al programa de exploración y perforación en Joramina , monto que representa un incremento sustancial respecto al plan inicial. Este presupuesto forma parte de los fondos obtenidos en la colocación privada de US$5 millones anunciada en octubre, que permitirá ampliar las actividades de exploración.

Confirma altas leyes en Joramina y prepara nueva fase de perforación

Joramina fue anteriormente objeto de un informe interno de Newmont Corporation, elaborado en 2011, que reportó recursos significativos de oro y plata con precios de referencia de US$1,200 por onza de oro y US$20 por onza de plata. Magma indicó que buscará confirmar y ampliar esos resultados mediante su nuevo programa de perforación.

Durante la fase 2 de trabajos de campo, la compañía descubrió un túnel (“drift”) no reportado por Newmont, en el que se obtuvieron resultados de alta ley: 10 metros con 2.32 gramos de oro por tonelada y 4.085 onzas de plata por tonelada en un compuesto de cinco metros. Además, muestras cercanas al túnel arrojaron 0.70 metros con 17.41 gramos de oro por tonelada y 13.94 onzas de plata por tonelada. Magma evalúa la posibilidad de perforar desde el interior del túnel, lo que requeriría una modificación menor del permiso.

El programa ampliado será diseñado junto con un geólogo independiente certificado bajo la norma NI 43-101, y la compañía planea divulgar próximamente los detalles de las ubicaciones de perforación y el cronograma de ejecución.