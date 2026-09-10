Sombrero es el principal proyecto de Coppernico Metals en Perú y concentra los esfuerzos de exploración de la compañía en el país. (Foto: Coppernico)
Sombrero es el principal proyecto de Coppernico Metals en Perú y concentra los esfuerzos de exploración de la compañía en el país. (Foto: Coppernico)
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Redacción Gestión
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firmó un contrato con para ejecutar un programa de al menos 5,000 metros de perforación como parte de la segunda fase de exploración de su .

La compañía señaló que AK Drilling, contratista que también participó en la primera fase de perforación, iniciará los trabajos una vez que Coppernico obtenga la autorización del para comenzar las actividades. La empresa espera recibir este permiso en los próximos meses.

Fase 2 apunta a ampliar mineralización

La primera parte del programa se concentrará en , uno de los objetivos de exploración de Sombrero. Coppernico busca ampliar la mineralización identificada previamente y evaluar el tamaño del sistema de .

Posteriormente, el programa contempla trabajos en otros objetivos del proyecto, entre ellos . La compañía indicó que esta segunda fase permitirá avanzar en la evaluación de distintas zonas con potencial dentro de Sombrero.

Coppernico firmó acuerdo con AK Drilling International para ejecutar la segunda fase de exploración de Sombrero, proyecto de oro y cobre. (Foto: Coppernico)
Coppernico firmó acuerdo con AK Drilling International para ejecutar la segunda fase de exploración de Sombrero, proyecto de oro y cobre. (Foto: Coppernico)

Coppernico cuenta con fondos para financiar las etapas iniciales del programa tras obtener US$ 4.7 millones (C$6.5 millones) mediante dos financiamientos. En estas operaciones participó la , que mantiene una participación de 9.9% en Coppernico.

El proyecto Sombrero cuenta además con una ampliación de su autorización ambiental para exploración, que elevó de 38 a 181 el número de plataformas y de 49 a 300 los sondajes permitidos. No obstante, la empresa aún requiere la autorización de inicio de actividades para ejecutar las nuevas perforaciones.

El programa de Sombrero forma parte de una estrategia de exploración más amplia de Coppernico en el sur del Perú. La compañía también tiene previsto avanzar con Nioc, otro proyecto de exploración de cobre y oro ubicado en Ayacucho, donde contempla realizar una campaña inicial durante el primer semestre de 2027.

En conjunto, la nueva campaña permitirá a Coppernico continuar evaluando el potencial de sus proyectos en Ayacucho, mientras avanza con los permisos necesarios para iniciar las perforaciones en Sombrero.

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