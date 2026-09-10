El proyecto de litio se ubica en la comunidad de Chacaconiza y, posiblemente, también en Quelccaya. Los de uranio, en Isibilla y Tantamaco. (Foto:Archivo/GEC)
El proyecto de litio se ubica en la comunidad de Chacaconiza y, posiblemente, también en Quelccaya. Los de uranio, en Isibilla y Tantamaco. (Foto:Archivo/GEC)
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Edgar Velito
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Con la titularidad de sus 32 concesiones ya consolidada en la Corte Suprema, Macusani Yellowcake volvió a mover las cifras de Falchani, su proyecto de litio en Puno. La empresa, filial de la canadiense American Lithium Corp, corrigió al alza el capital requerido para la primera etapa, redefinió el arranque de su mina de lito y espera en los próximos meses el permiso ambiental que le permitirá convertir sus recursos en reservas probadas. ¿Cuándo estima iniciar la construcción?

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