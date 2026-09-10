La empresa proyecta cerrar el año con un avance de doble dígito, en línea con su desempeño de los últimos años (Foto: Kaeser Compresores)
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Edgar Velito
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Con cerca de 16 años de operación en el Perú, Kaeser Compresores, multinacional alemana especializada en la fabricación de compresores de aire para diversos sectores, como manufactura, alimentos y minería, proyecta cerrar el año con un crecimiento de doble dígito. Para sostener ese ritmo alista la apertura de una nueva sede en Piura —una decisión que tomó pese al riesgo de El Niño— y empuja la renta de aire comprimido, un modelo que empieza a ganar terreno en la industria peruana.

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