Bárcidda ampliará su portafolio con el ingreso a nuevas categorías de productos y proyecta acercarse a los 200 sku hacia finales de 2027. (Foto: Bárcidda).
Bárcidda ampliará su portafolio con el ingreso a nuevas categorías de productos y proyecta acercarse a los 200 sku hacia finales de 2027. (Foto: Bárcidda).
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Sandra Reyes
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La empresa peruana Bárcidda, especializada en la importación y comercialización de insumos asiáticos, se prepara para una nueva fase de expansión entre 2026 y 2027 ante el boom de la comida y alimentos orientales. Entre sus principales apuestas, figuran ampliar su portafolio con nuevas categorías, fortalecer su ecommerce, reforzar su presencia en el canal moderno y avanzar con su despliegue internacional. ¿Qué otras novedades alista?

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