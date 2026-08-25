Los planes de Bárcidda llegan en un contexto favorable para la empresa. En la primera mitad de 2026, sus ventas crecieron 15% en valor frente al mismo periodo del año anterior, mientras que el número de pedidos avanzó 30%. De mantenerse esa tendencia, la compañía proyecta cerrar el año con un crecimiento de entre 15% y 22% en su facturación.

Bárcidda ingresará a categorías como comidas listas para consumir (ready to eat), snacks, congelados, refrigerados, licores, cervezas japonesas y sopas instantáneas. (Foto: Bárcidda).

Ampliación del portafolio con nuevas categorías

Uno de los ejes de la estrategia de Bárcidda será ampliar su portafolio. La empresa pasará de 160 a cerca de 200 productos hacia finales de 2027 con la incorporación de alrededor de 50 nuevos sku. “Queremos entrar al segmento de comidas listas para consumir (ready to eat), snacks, congelados y refrigerados”, señaló José Manuel Villavicencio, gerente general de la compañía.

La expansión también contempla nuevas líneas de productos asiáticos. En congelados, la firma evalúa incorporar pescados, mariscos y productos de nicho como anguila y ensalada wakame. Además, alista el ingreso de licores, cervezas japonesas y sopas instantáneas de Asia. “Queremos traer nuevos productos y tratar de innovar”, afirmó.

José Manuel Villavicencio, gerente general de Bárcidda. (Foto: Bárcidda).

Crecimiento del ecommerce y transformación digital

El ecommerce se ha convertido en otro de los pilares de crecimiento de Bárcidda. Actualmente, entre el 60% y 65% de sus ventas se gestionan por este canal, impulsado por una mayor captación de clientes a través de plataformas digitales y redes sociales.

Como parte de esa transformación, la compañía dejó de utilizar el carrito de compras en su página web y optó por derivar los pedidos a WhatsApp para ofrecer una atención más cercana y conocer mejor a sus clientes. Inclusive, gran parte de las órdenes del canal horeca ya se gestionan por WhatsApp o correo electrónico.

“Casi todos nuestros pedidos se hacen digitalmente”, destacó Villavicencio.

Fortalecimiento del canal moderno y expansión hacia el retail

El canal moderno será otro de los motores del crecimiento de Bárcidda en 2026 y 2027. Actualmente, los formatos de este canal representa entre el 35% y 40% de las ventas de la empresa y concentran más de 50 sku. Ahora, la compañía buscará seguir ampliando su presencia en supermercados y otros formatos de retail.

Como parte de ese objetivo, la firma reforzará su oferta con categorías orientadas al consumidor final, como comidas listas para consumir (ready to eat), snacks y bebidas. “Estamos introduciendo categorías de conveniencia”, señaló Villavicencio, al explicar que la apuesta apunta a fortalecer su posicionamiento en el canal moderno.

Expansión internacional y alianzas estratégicas

Entre 2026 y 2027, la internacionalización también será una meta para Bárcidda. La empresa apunta a ingresar a Chile, Colombia y Ecuador, replicando el modelo desarrollado durante sus 13 años de operación en Perú para lograr una expansión “más rápida y más estable” en Sudamérica.

Para concretar el desembarco, Bárcidda está en búsqueda activa de socios estratégicos y fondos de inversión regionales que aporten “capital inteligente”. La compañía apunta a aliados con canales de distribución establecidos en el mercado de destino y dispuestos a incorporar la marca a su oferta comercial. La empresa ya mantuvo conversaciones con un grupo colombiano, aunque el proceso se encuentra actualmente en pausa.

La propuesta para estos potenciales aliados combina el know-how acumulado en el negocio, relaciones directas con fábricas en China y capacidad para adaptar los productos al consumidor latinoamericano, además de experiencia en importación, distribución y desarrollo de marca propia.

Aunque la compañía espera concretar una alianza en 2026, Villavicencio señala que no se ha fijado una fecha, pues priorizan consolidar la operación antes de acelerar el desembarco regional.