A la fecha, Bárcidda ha consolidado una red comercial diversificada en distintos canales, con un fuerte posicionamiento en el segmento horeca —hoteles, restaurantes y cafeterías—, que representa alrededor del 65% de sus ventas.
Bárcidda es una marca peruana que nació en 2013 con el modelo de negocio de importar insumos asiáticos para restaurantes y supermercados bajo su propia insignia. La mayoría de productos, como salsas orientales, arroces y harinas, fideos, aceites, condimentos, algas deshidratadas, menaje y descartables, vienen de China y Vietnam, y se usan para la cocina japonesa, china, oriental y peruana. Ahora, la firma busca vender el doble con un ambicioso plan a nivel local e internacional.

