La evolución de las ventas está llevando a la planta al límite de su capacidad. (Foto: Difusión)
La evolución de las ventas está llevando a la planta al límite de su capacidad. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La empresa peruana , viene equipando su planta en San Juan de Lurigancho, de modo de atender la mayor demanda de las diverdas industrias por este tipo de productos.

El gerente Comercial de la empresa, Juan Carlos Zevallos, señaló que la evolución de las ventas está llevando a la planta al límite de su capacidad, siendo que ante ello se adquieren nuevos equipos, optimizando procesos y ampliando algunas áreas de producción para atender la creciente demanda.

“Entre enero y mayo del 2026 incrementamos la facturación en un 5.3% respecto al mismo periodo del 2025, el cual pudo haber sido significativamente mayor; sin embargo, enfrentamos un fuerte impacto por la caída del tipo de cambio. Facturamos en dólares, pero la mayor parte de nuestros costos se pagan en soles, lo que redujo los márgenes”, explicó el ejecutivo a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Proquinsa fabrica artículos derivados de minerales como silicio, sodio y potasio, entre ellos silicatos De sodio y potasio, metasilicato de sodio y bicarbonato de sodio. Asimismo, desarrolla una línea de distribución de productos químicos dirigidos a diversos rubros, destacando el de recubrimientos, tintas y pinturas.

Las instalaciones de Proquinsa se encuentran en San Juan de Lurigancho. (Foto: Difusión)
Las instalaciones de Proquinsa se encuentran en San Juan de Lurigancho. (Foto: Difusión)
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Oferta internacional

En cuanto a clientes, el principal comprador es el sector de detergentes, aunque con una presencia importante en también en cerámica, minería, construcción, soldadura, fundición y cartón. En alimentos, el bicarbonato de sodio se utiliza primordialmente en panificación, molinería, pastelería y repostería y también en limpieza.

Su oferta llega principalmente a Bolivia y Ecuador; de igual manera abastece a clientes en Chile, Uruguay, Colombia y países de Centroamérica, donde busca fortalecer su posicionamiento.

“Estamos desarrollando un negocio significativo en Honduras. Nuestro distribuidor allí nos ha manifestado su interés de ampliar la cobertura hacia Nicaragua. Asimismo, participamos en la misión comercial organizada por ADEX a Guatemala y El Salvador, donde identificamos nuevas oportunidades”, finalizó.

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