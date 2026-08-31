Mapei Perú fabrica materiales para la construcción de túneles, infraestructuras, viviendas y otras obras. (Foto: Mapei Perú).
Mapei Perú fabrica materiales para la construcción de túneles, infraestructuras, viviendas y otras obras. (Foto: Mapei Perú).
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Josimar Cóndor
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La construcción mantiene su tracción y dinamiza nuevas inversiones. Según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el PBI del sector creció 11.8% en el primer semestre de 2026, acumulando 14 meses consecutivos de expansión, impulsado por el consumo de cemento (12.7%) y el avance de obra pública (10,6%). En paralelo, la venta de viviendas nuevas en Lima Metropolitana creció 26% interanual en el mismo periodo. En ese escenario de expansión y déficit de infraestructura, proveedores de materiales como la multinacional italiana Mapei avanzan con un nuevo proyecto para potenciar su capacidad productiva en Perú y atender nuevos sectores dentro y fuera del mercado local.

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